SIFI und der Botanische Park Radicepura fördern die Einrichtung einer umweltfreundlichen Grünfläche mit sozialer Wirkung

Ausschreibung für Entwürfe für eine Grünfläche und einen pädagogischen Park auf dem Gelände von SIFI und in Aci Sant'Antonio unter dem Thema „Keep Alive the Sense of Wonder" wird heute eröffnet

CATANIA, Italien, 13. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- SIFI SpA, ein führendes ophthalmologisches Pharmaunternehmen, freut sich, in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Park Radicepura die internationale Ausschreibung „Keep Alive the Sense of Wonder" für die Gestaltung einer Grünfläche und eines pädagogischen Parks auf dem Gelände von SIFI und in Aci Sant'Antonio bekannt zu geben.

Die einzigartige Lage des SIFI-Hauptsitzes im Ätna-Park veranlasst das Unternehmen, sein Engagement für den Erhalt und die Verbesserung der Landschaft zu verstärken: Mit der gemeinsam mit Radicepura durchgeführten Ausschreibung sollen positive ökologische und soziale Auswirkungen erzielt werden. Eine Jury wertet unter Bezugnahme auf künstlerische und technische Aspekte das beste unter den von Landschaftsarchitekten aus ganz Europa eingereichten Projekten aus.

Die Gestaltung der Grünfläche wird den Bau eines unterirdischen Bewässerungssystems beinhalten, das Abwasser nutzt und wiederverwertet; dieses Thema liegt dem Unternehmen sehr am Herzen, das seit Jahren stark in die Reduzierung der Umweltauswirkungen seiner industriellen Aktivitäten investiert.

„Die ökologische Nachhaltigkeit des Unternehmens und die soziale Verantwortung sind Werte, die SIFI schon immer verinnerlicht hat", sagte Fabrizio Chines, Vorsitzender und CEO von SIFI. „Die Zusammenarbeit mit einem Exzellenzzentrum in unserem Gebiet wie dem Botanischen Park Radicepura ist ein Vergnügen für uns, aber auch ein weiterer Ansporn, unsere Leistungen im Bereich ESG (Environment, Social & Governance) zu verbessern. Wir wurden dafür kürzlich mit dem ‚Innovation and Sustainable Best Performance Award' von der SDA Bocconi ausgezeichnet.

„Keep Alive the Sense of Wonder" ist das Thema der Ausschreibung. Es entspricht den Zielen von SIFI und ermuntert dazu, weiter zu denken und kritischer zu hinterfragen. Auch der Standort des Projekts, am Fuße des größten und majestätischsten Vulkans in Europa, vermittelt diese Botschaft.

„Der Botanische Park von Radicepura wurde mit dem Ziel gegründet, die ökologische Nachhaltigkeit der Landschaft und die biologische Vielfalt zu fördern, und spezialisiert sich insbesondere auf den Mittelmeerraum", erklärte Mario Faro, der CEO von Radicepura. „Wir freuen uns, erneut mit einem Unternehmen wie SIFI zusammenzuarbeiten, das sich immer für unsere Ziele um den Schutz der Umwelt eingesetzt hat, wie es auch in der Unternehmensmission von SIFI vermerkt ist. Es ist notwendig, uns ein Gefühl des Staunens bewahren und genau das kann die Natur für uns tun. Wir sind sicher, dass dies eine wichtige Gelegenheit für die Landschaftsarchitekten darstellt, die sich dieser Herausforderung stellen wollen."

Die Ausschreibung wird am 13. September 2021 eröffnet. Die Ausschreibung findet wird auf internationaler Ebene als offener Designerwettbewerb statt. Bewerber haben bis zum 31. Januar 2022, 24 Uhr und können sich direkt online bewerben, unter Befolgung der Anweisungen zur Registrierung auf unserer Website https://www.radicepurafestival.com . Die Teilnahme ist kostenlos.

RADICEPURA

Radicepura ist ein botanischer Park, Sitz der Stiftung Radicepura, die sich für ein grünes Manifest des zeitgenössischen Lebens einsetzt und eine ethische und kunstvolle Ressource für die Förderung von Kultur- und Edellandschaften sein will. Der botanische Park will den Akzent darauf setzen, dass die Natur die ganze Welt antreibt und organisiert Initiativen, Veranstaltungen und kulturelle Animationen mit einer nachhaltigen und universellen Botschaft. Weitere Informationen: [email protected] - Tel. 095,964154

SIFI

SIFI ist ein führendes weltweit aktives ophthalmologisches Unternehmen mit Hauptsitz in Italien, das sich seit 1935 auf die Augenheilkunde konzentriert. SIFI entwickelt, produziert und vermarktet innovative therapeutische Lösungen für Patienten mit ophthalmologischen Erkrankungen. SIFI setzt sich durch seine Forschung und Entwicklung für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und exportiert Behandlungen in mehr als 20 Länder weltweit mit einer direkten Präsenz in Italien, Spanien, Frankreich, Rumänien, Mexiko und der Türkei. Für weiterführende Informationen: www.sifigroup.com

Link für die Ausschreibung

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1337809/SIFI_Logo.jpg

Kontakt:

[email protected]

Tel.: 095.964154

Related Links

http://www.sifigroup.com

sifi.it



SOURCE SIFI S.p.A.