SIGA начинает работать в Люксембурге для кибербезопасности важнейших объектов в Европе

БЕЭР-ШЕВА (Израиль), 28 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SIGA объявляет об открытии своего головного офиса в Люксембурге с целью быстрого расширения услуг компании SIGA в области киберзащиты национальной инфраструктуры и производственных объектов по всей Европе. Компания SIGA будет использовать свое новое представительство в Люксембурге для расширения своей клиентской базы и дистрибьюторских сетей совместно с партнерами по промышленной автоматизации и кибербезопасности.

На прошлой неделе компания SIGA присутствовала на встрече в формате круглого стола, проводимой компанией House of DeepTech совместно с министерством экономики Люксембурга и главными лидерами в области информационной безопасности в Европе в целях обмена информацией о передовых методах работы и извлеченных уроках по всему миру.

«Переход от уровня сетевой безопасности к нулевому уровню имеет решающее значение для эффективного управления киберрисками наших производственных центров и критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем компанию SIGA в Люксембурге в целях усиления ее влияния на весь Европейский Союз»,

— заявил Франсуа Тилл (Francois Thill), министерство экономики, директор по кибербезопасности и цифровым технологиям

Мировой рынок кибербезопасности, оцененный в 2020 году в 183,34 млрд долл. США, имеет совокупный годовой темп роста на период с 2021 по 2030 год 11,6 %. По прогнозам аналитиков, к 2030 году он достигнет 539,78 млрд долл. США (Research and Markets, 6 октября 2021 г.). Люксембург был естественным выбором для европейского офиса компании SIGA, поскольку недавно он был признан вторым в мире по величине и в отношении доступа на рынки и инфраструктуры.

Ускоряющиеся темпы кибератак на инфраструктуру создают более высокие риски для общественной безопасности и экономики как для промышленности, так и для общественности, а также требуют от руководителей служб информационной безопасности предвидеть риск для третьих лиц. Несчастные случаи могут быть столь же катастрофическими, как и кибератаки, как в случае с Чернобылем. Высокая эффективность нулевого уровня обнаружения зарождающихся атак и аварий обеспечивает уникальную ценность системы управления киберрисками.

Как и в случае с каждой системой, подключенной к Интернету, руководители служб информационной безопасности должны обеспечивать надлежащую защиту промышленных систем управления. В то же время при этом часто игнорируются промышленные физические процессы, поскольку они связаны с устаревшими критически важными системами и в значительной степени зависят от низкоуровневой инфраструктуры датчиков/приводов.

Миссия компании SIGA в Европе заключается в расширении своего присутствия для обеспечения целостности критически важных процессов OT за счет обеспечения мониторинга с использованием искусственного интеллекта и углубленной ситуационной осведомленности. Уникальное решение на основе машинного обучения компании SIGA предназначено для мониторинга наиболее надежного уровня технологических данных в любой операционной среде, на физическом уровне и выявления аномалий, указывающих на кибератаки или операционные сбои.

Благодаря решению по ранней диагностике неисправностей от компании SIGA SigaGuard цель компании заключается в обеспечении целостности критически важных физических процессов за счет проведения мониторинга с применением искусственного интеллекта и выявления углубленного операционного восприятия для обеспечения безопасной, эффективной и непрерывной работы. Технология компании SIGA включает в себя комплексную систему обнаружения аномалий процессов, обеспечивающую мониторинг критически важных активов с использованием прогнозного анализа на основе электрических сигналов нулевого уровня и искусственного интеллекта. Это автономное и интеллектуальное резервное решение, которое не подлежит взлому или манипулированию.

«Компания SIGA выбрала Люксембург в качестве своего стратегического шлюза в Европейский союз. При поддержке наших партнеров House of DeepTech и министерства мы можем ускорить наши исследования и разработки, инвестиции и коммерческий масштаб»,

— Амир Самилиофф (Amir Samilioff), генеральный директор компании SIGA OT Solutions.

В число инвесторов компании SIGA входят PureTerra Ventures, нидерландский фонд, специализирующийся на инвестициях в водные ресурсы и инфраструктуру, AWZ Ventures, SIBF, Moore Strategic Ventures и немецкий производитель электротехнических и контрольных систем Phoenix Contact.

В сотрудничестве с международными партнерами по промышленной автоматизации компания SIGA будет развивать свое глобальное присутствие в сферах энергетики, нефти и газа, водоснабжения, центров обработки данных и крупных промышленных и производственных клиентов.

Информация о компании SIGA OT Solutions

SIGA OT Solutions — израильская компания, предоставляющая услуги по защите важнейших объектов инфраструктуры и промышленных активов. Технология компании SIGA включает в себя комплексную систему обнаружения аномалий процессов, обеспечивающую мониторинг критически важных активов с использованием искусственного интеллекта на основе электрических сигналов нулевого уровня. https://www.sigasec.com

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=d80215KSnlE

SOURCE Siga OT Solutions