SIGEF bringt Inklusion und eine unterstützende Vision für eine intelligentere weltweite Zukunft nach Davos

Disruptive Technologien, die Zukunft der Finanzwelt, die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und die Stärkung der Rolle der Frau sind die zur Diskussion anstehenden Themen. „Das SIGEF-Forum hat sich schon immer mit den wichtigsten globalen Themen befasst und wir freuen uns, vor dem qualifizierten Publikum in Davos hochkarätige Diskussionen darüber zu führen. Im Zuge des neuen technologischen Zeitalters möchten wir zum Aufbau einer intelligenteren Zukunft für die Welt beitragen, indem wir einige der Akteure, die die von uns anvisierten positiven Veränderungen anführen, in ihrer Vielfalt zusammenbringen", so Yonathan Parienti, Gründer und CEO von Horyou, dem Veranstalter des SIGEF-Forums.

Zu den bestätigten SIGEF-Referenten gehören: Frau Karen Wilson, OECD Strategic Partnerships, Frau Katja Iversen, President of Women Deliver, Herr Charles Bendotti, Senior Vice President People & Culture Philip Morris International, Herr Jérôme Perez, Global Head of Sustainability Nespresso, Frau Ann Cairns, Executive Vice Chairman Mastercard, Frau Christine Spite, Tech entrepreneur and WWF Advisor, Dr. Nikolaus S. Lang, Managing Director and Senior Partner at Boston Consulting Group, Herr Xiaochen Zhang, President of FinTech4Good, Herr Adi Mimran, Venture Partner Cyrus AI, Dr. Tomabechi, Innovator und Tech-Unternehmer, Frau Vera Futorjanski, Innovationsexpertin und Beraterin, Herr Vincent Subilia, Director General of Commerce & Mitglied des Genfer Parlaments sowie Frau Anna Kletsidou, Head of Social Sustainability & Human Rights at Philip Morris International.

Organisatoren und Hauptsponsoren für das SIGEF-Forum in Davos:

Horyou, the Social Network for Social Good

Philip Morris International

Nespresso

Horyou Foundation

HoryouToken

Cognitive Research Labs

Weitere Hinweise und Informationen zur Registrierung finden Sie auf: www.sigefdavos.com.

Informationen zu SIGEF:

Das Social Innovation and Global Ethics Forum – SIGEF – ist eine jährliche internationale Veranstaltung, die von Horyou, dem Social Network for Social Good und der Horyou-Stiftung organisiert wird. Bisherige Veranstaltungen fanden 2014 und 2015 in Genf, 2016 in Marrakesch (offizielle Nebenveranstaltung der United Nations Conference of the Parties – COP22), 2017 in Astana (in Verbindung mit der Future Energy International Expo 2017), 2018 in Singapur und 2019 in Tokio statt. Das SIGEF-Forum bietet eine außergewöhnliche Aufstellung von weltweit anerkannten Rednern und Visionären und gleichzeitig beispiellose Networking-Möglichkeiten mit gesellschaftlicher Bedeutung für soziale Innovationen und um die Sustainable Development Goals (SDGs) der United Nations voranzubringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1077419/SIGEF_Horyou_Kirchner_Museum_Davos.jpg

