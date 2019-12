SIGEP 2020 : Vision Plaza, le tapis rouge international de la confiserie artisanale

Groupe de réflexion suprême et tapis rouge pour les meilleurs experts du secteur, Vision Plaza est l'un des cœurs battants de SIGEP, le salon international des services alimentaires sucrés qui s'étend sur plus de 129 000 mètres carrés, accueille 1 250 sociétés exposantes et organise plus de 1 300 événements .

Vision Plaza bénéficie d'un partenariat international avec NDP Group, une société de conseil américaine possédant des locaux dans 27 villes à travers le monde, et mettra en lumière les tendances macroéconomiques, la durabilité environnementale, l'économie circulaire et le monde numérique, ainsi que des chaînes de production plus spécifiques au sein du secteur.

Le discours d'ouverture « L'avenir, c'est maintenant ! Les nouvelles valeurs mondiales du service alimentaire sucré : expérience, qualité et durabilité » inaugureront SIGEP le samedi 18 janvier avec un débat entre des experts externes du marché mondial, à savoir Bob O'Brien, premier vice-président mondial, Foodservice chez NDP Group, Caterina Schiavon, socio-sémiologue et associée chez Kkien Turin, et Alessandra Iovinella, directrice générale chez Future Brand Milan, une société de conseil mondiale constituée d'experts en stratégie, design, innovation et expérience de marque.

Ce discours sera suivi d'un examen plus approfondi du marché espagnol des glaces et du rôle des grandes surfaces organisé par Sistema Gelato, ainsi que d'un accent mis sur l'industrie du café et les tendances des petits-déjeuners enEurope, notamment en Allemagne, France, Espagne et au Royaume-Uni, avec la participation de Jochen Pinsker, premier vice-président du groupe NDP de Foodservice Europe.

L'accent sera mis sur les tendances mondiales dans les secteurs du chocolat et des pâtisseries le 19 janvier avec deux événements spécifiques, et sur le Programme de durabilité du café organisé par SCA-Speciality Coffee Association.

Lundi 20 janvier, l'attention sera portée sur les tendances mondiales du café. Bob O'Brien qui, au nom de la société, a développé plusieurs des marchés mondiaux les plus importants, tels que le Canada, le Japon, l'Espagne, l'Italie, la Chine, l'Australie, la Russie, le Mexique, le Brésil, la Corée, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite, partagera son savoir-faire au SIGEP sur les principales et dernières tendances en matière d'habitudes et de consommation de café.

Repenser la durabilité par IILA (l'organisation internationale italo-latino-américaine/CEFA ONLUS) présentera une analyse de la durabilité le 22 janvier selon le profil économique, avec Sarah Cordero-Pinchansky, secrétaire socio-économique chez IILA, Alice Fanti, Project Office CEFA Onlus, Moises Manuel Gomez, Miranda Earth University.

https://en.sigep.it



