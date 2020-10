SIGEP für 2021 in „erweiterter" Version angekündigt

- Die Italian Exhibition Group hat die SIGEP EXP, ein innovatives Projekt für die Fachmesse für Speiseeis-, Konditoren- und Bäckerhandwerk und Kaffee, vorgestellt: Ein neues Format und ein neuer Termin sollen den Anforderungen der Foodservice-Branche für Süßwaren und dem Wiederaufleben der Außenwerbung gerecht werden.

- Vom 15. bis zum 17. März live im Kongresszentrum Rimini und mit digitalem Programm am 18. und 19. März

RIMINI, Italien, 8. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die IEG Italian Exhibition Group ist bereit, den Startschuss für die SIGEP 2021, die internationale Fachmesse für Speiseeis-, Konditoren- und Bäckerhandwerk und Kaffee, zu geben, die in diesem Jahr als Sonderausgabe stattfinden wird: Die „SIGEP EXP - The expanded edition" soll eine ganze Woche dauern und wartet sowohl vor Ort als auch in seiner digitalen Version mit einem umfangreichen Angebot auf.