Sigo Seguros, una aseguradora de vehículos inclusiva, lanza el primer producto en español en Texas que elimina variables de clasificación sesgadas, como calificación crediticia y educación

Dado que los hispanos se han convertido en el grupo de población más grande del estado, más conductores ahora pueden acceder a cobertura asequible, a través de su móvil

AUSTIN, Texas, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Sigo Seguros, un proveedor de seguros para vehículos inclusivo que presta servicios a la comunidad de habla hispana, ha lanzado su propio producto de seguro en Texas, el cual es transparente, asequible y disponible en español e inglés. Con la eliminación de factores de clasificación sesgados, como el puntaje crediticio, el historial laboral y el nivel de educación del proceso de suscripción, Sigo Seguros está en condiciones de prestar servicio al segmento desatendido de clientes hispanohablantes con una cobertura justa e igualitaria.

Los hispanohablantes no solo representaron el 53% del crecimiento de la población de Texas en la última década, sino que, según la Oficina de Censo de los Estados Unidos, se predijo que los hispanos se convertirí­an en el grupo de población más grande del estado este año, un año antes de lo esperado. Para comprender mejor las necesidades especí­ficas de los hispanohablantes en Texas, particularmente en lo que se refiere al seguro de vehículos, Sigo Seguros encuestó hace poco a este grupo demográfico. Más del 90% de los encuestados dijo que era importante que su compañí­a de seguros ofreciera asistencia en español, lo que convierte al acceso en español en la web, a través de teléfonos móvil y el servicio al cliente en una de las prioridades de la compañí­a.

"Las minorí­as en los Estados Unidos tienen suficientes desafí­os que superar, y encontrar y acceder con facilidad a seguros de vehículos a precio justo no deberí­a ser uno de ellos", comentó Néstor Hugo Solari, cofundador y director ejecutivo de Sigo Seguros.

Las aseguradoras tradicionales suelen penalizar a los clientes de las minorí­as por no tener acceso a una licencia de conducir de los Estados Unidos o del estado. Sigo Seguros acepta todos los tipos de identificación, incluidas matrículas consulares, licencias extranjeras y de otros estados, y también elimina cargos como tarifas de reincorporación, de cancelación, de pago y de aval.

"Eliminar variables sesgadas del proceso de clasificación no fue solo algo no negociable, sino que, al ofrecer descuentos por acciones como el uso de nuestra aplicación de telemática (la primera aplicación de conducción segura en español en los Estados Unidos) podemos ayudar a nuestros clientes a ahorrar aún más dinero. También sabemos que la comunidad hispana, en particular, es extremadamente conocedora en cuanto a tecnologí­as móviles, por lo que eliminamos la necesidad de las interacciones tradicionales en lugares fí­sicos al ofrecer una aplicación en la que los clientes pueden hacer cambios a su póliza, pagarla y acceder a la asistencia al cliente, todo desde la comodidad de su hogar", señaló Solari.

La cliente Vanessa Escarrega cuenta: "Sigo me ofreció el mejor precio. Además, el servicio al cliente fue espectacular y rápido".

Los clientes pueden obtener una cotización gratuita de Sigo Seguros simplemente ingresando tres niveles de información: código postal para confirmar la elegibilidad; información del automóvil, incluido el tipo de vehí­culo; e información del conductor, incluido el nombre, la fecha de nacimiento y el género. Después de firmar y completar la suscripción, el cliente realizará un proceso de incorporación simple y tendrá acceso las 24 horas del dí­a, los 7 dí­as de la semana, a sus documentos, así­ como al servicio al cliente a través de un centro de llamadas totalmente bilingüe, chat en lí­nea y mensajes de texto.

Además de ofrecer su propio producto en Texas, Sigo Seguros continuará prestando servicios en California y Nueva Jersey como un corredor que representa a varias compañí­as de seguros, y tiene planes de llevar sus propios productos patentados a estos y a otros estados en el futuro. Desde la creación de la compañí­a en 2019, Sigo Seguros ha mantenido una tasa de retención de clientes de más del 80%.

Acerca de Sigo

Sigo Seguros es un proveedor inclusivo de seguros de automóviles que se dedica a servir a la comunidad de habla hispana. La compañí­a ofrece precios transparentes, confiables y asequibles que eliminan las tarifas y los factores de clasificación sesgados que han afectado desproporcionadamente a las minorí­as. Además, la compañí­a ofrece cobertura a los clientes con licencias o identificaciones estadounidenses y extranjeras. Fundada en 2019, Sigo Seguros está disponible en Texas y ofrece una plataforma móvil que simplifica el proceso de obtener una cotización, inscribirse, firmar documentación y procesar reclamaciones. Sigo Seguros facilita la compra de la cobertura correcta para usted y su familia. Para obtener más información, visite https://sigoseguros.com/. "Sigo Seguros está siempre contigo".

