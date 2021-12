Silexon faz parceria com Excelra implementando GOSTAR para fortalecer sua plataforma de descoberta de medicamentos e pesquisa biofarmacêutica impulsionada por IA

HYDERABAD, Índia e NANJING, China, 2 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A provedora líder global de dados e análises Excelra anunciou hoje sua parceria com a Silexon AI Technology, uma empresa de biotecnologia de última geração com uma plataforma escalável de IA/AM (inteligência artificial e aprendizado de máquina) para a descoberta de medicamentos e pesquisa biofarmacêutica.

Conforme o acordo, a Excelra fornecerá à Silexon conjuntos de dados de estudos sobre absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET) e estudos de ligações de seu banco de dados GOSTAR. O GOSTAR oferece informações abrangentes sobre mais de oito milhões de compostos e contém mais de 28 milhões de pontos de dados associados à taxa de absorção específica (SAR). O banco de dados relacional bem estruturado pode ser utilizado para diversas aplicações em diferentes fases da descoberta e do desenvolvimento de medicamentos, além de auxiliar na validação do alvo, identificação de sucessos, identificação precoce de leads e otimização.

A plataforma de IA/AM da Silexon utiliza dados biológicos de alta qualidade e do mundo real e recursos excepcionais de aprendizado de máquina para ajudar no projeto de novos medicamentos, descoberta de medicamentos e pesquisa biofarmacêutica, por meio de suas inovadoras ferramentas preditivas que ajudam a agilizar o processo de descoberta e projeto, reduzindo, assim, o tempo de lançamento no mercado de novos medicamentos que salvam vidas. A Silexon se concentra em biomedicamentos inovadores com perfis de produtos-alvo únicos para alvos que não podem ser tratados com medicamentos, difíceis de se tratar com medicamentos e novos alvos em diversas áreas terapêuticas.

Anandbir Singh Brar, CEO da Excelra, disse: "Estamos muito felizes que o GOSTAR tenha se tornado o conjunto de dados padrão ouro para empresas biofarmacêuticas e de IA/AM. Nossa parceria com a Silexon destaca a capacidade do GOSTAR de oferecer conjuntos de dados grandes, normalizados e com controle de qualidade que capacitam uma ampla gama de modelos preditivos. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Silexon e em fazer parte de sua jornada de desenvolvimento da plataforma AI4D para a descoberta de medicamentos."

Hainian ZENG, CEO da Silexon, disse: "Estamos ansiosos para combinar os dados bem estruturados do GOSTAR com os dados acumulados e gerados pelos modelos de IA/AM e experimentos de laboratório úmido de propriedade da Silexon. Utilizando nossa plataforma de IA/AM, temos o objetivo de resolver gargalos da descoberta de medicamentos e da pesquisa biofarmacêutica para, em última análise, oferecer candidatos terapêuticos inovadores com taxas de sucesso geral mais altas. Nossa avaliação preliminar nos dá a confiança de que o banco de dados do GOSTAR seria uma adição importante a nosso conjunto de dados de treinamento atual para a modelagem de última geração."

Sobre a Silexon:

A Silexon é uma empresa emergente de tecnologia habilitada por IA que tem como objetivo criar uma plataforma de IA aberta para colaboração estratégica a fim de facilitar a pesquisa biofarmacêutica orientada por dados, capacitar os processos de P&D de medicamentos e, em última análise, oferecer aos pacientes maior acesso a medicamentos inovadores para suas necessidades médicas ainda não atendidas. A Silexon significa a integração de Sil icon e Exon e, portanto, de máquina e vida. Para saber mais, acesse http://www.silexon.tech/

Sobre a Excelra:

As soluções de dados e análises da Excelra promovem a inovação nas áreas de ciências da vida, desde a molécula até a comercialização. O Excelra Edge é o fruto de uma combinação perfeita de ativos de dados exclusivos, experiência em domínios e ciências de dados, que aceleram a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos.

O banco de dados on-line global de relações de atividades de estrutura (GOSTAR) da Excelra é o maior repositório de conteúdo estruturado de SAR. Disponível como uma fonte de dados única, o GOSTAR permite que os pesquisadores explorem minuciosamente o espaço químico conhecido em torno de um alvo de interesse. O banco de dados é selecionado manualmente por equipes científicas que extraem e enriquecem conjuntos de dados a partir de ensaios funcionais, in vitro e estudos in vivo. Diversas atividades de pequenas moléculas que abrangem SAR, perfis físico-químicos, metabólicos, ADME e perfis toxicológicos estão reunidas no GOSTAR.

Para saber mais, acesse: https://www.gostardb.com/

