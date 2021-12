Silexon s'associe à Excelra pour déployer GOSTAR afin de renforcer sa plateforme de découverte de médicaments et de recherche biopharmaceutique axée sur l'intelligence artificielle

HYDERABAD, Inde, et NANJING, Chine, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Excelra, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données et d'analyses, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Silexon AI Technology, une entreprise de biotechnologie de nouvelle génération dotée d'une plateforme d'IA/ML (intelligence artificielle et apprentissage automatique) évolutive de découverte de médicaments et de recherche biopharmaceutique.

En vertu de l'accord, Excelra fournira à Silexon les ensembles de données ADMET et des tests de liaison provenant de sa base de données GOSTAR. GOSTAR fournit des informations complètes sur plus de 8 millions de composés et contient plus de 28 millions de points de données associés au SAR. La base de données relationnelle bien structurée peut être utilisée pour diverses applications à différentes phases de la découverte et du développement de médicaments et aide à la validation des cibles, à l'identification des résultats, ainsi qu'à l'identification précoce des pistes et à l'optimisation.

La plateforme d'IA/ML de Silexon utilise à la fois des données biologiques réelles de haute qualité et des capacités d'apprentissage automatique exceptionnelles pour aider à la conception de nouveaux médicaments, à la découverte de médicaments et à la recherche biopharmaceutique grâce à ses outils prédictifs perturbateurs qui permettent de simplifier le processus de découverte et de conception, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché de nouveaux médicaments vitaux. Silexon se concentre sur les biomédecines innovantes avec des profils de produits cibles uniques pour les cibles non traitables, difficiles à traiter et nouvelles dans de multiples domaines thérapeutiques.

Anandbir Singh Brar, PDG d'Excelra, a déclaré : « Nous sommes ravis que GOSTAR soit devenu l'ensemble de données de référence pour les sociétés biopharmaceutiques et d'IA/ML. Notre partenariat avec Silexon souligne la capacité de GOSTAR à fournir de grands ensembles de données normalisés et de qualité contrôlée qui permettent une large gamme de modèles prédictifs. Nous sommes enchantés de nous associer à Silexon et de participer au développement de la plateforme AI4D pour la découverte de médicaments. »

Hainian ZENG, PDG de Silexon, a déclaré : « Nous sommes impatients de combiner les données GOSTAR bien annotées avec les données accumulées et générées par les modèles propriétaires d'IA/ML et les expériences en laboratoire humide de Silexon. Grâce à notre plateforme d'IA/ML, nous cherchons à éliminer les goulots d'étranglement dans la découverte de médicaments et la recherche biopharmaceutique afin de fournir des candidats thérapeutiques innovants avec des taux de réussite globaux plus élevés. Notre évaluation préliminaire nous donne l'assurance que la base de données de GOSTAR serait un ajout important à notre ensemble de données de formation actuel pour la modélisation de nouvelle génération. »

À propos de Silexon :

Silexon est une société technologique émergente optimisée par l'IA qui vise à créer une plateforme d'IA ouverte pour la collaboration stratégique afin de faciliter la recherche biopharmaceutique axée sur les données, de renforcer les processus de R&D sur les médicaments, et finalement, d'offrir aux patients un meilleur accès à des médicaments innovants pour répondre à leurs besoins médicaux non satisfaits. Silexon représente l'intégration de Sil icon et d' Exon , et donc de la machine avec la vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.silexon.tech/

À propos d'Excelra :

Les solutions de données et d'analyse d'Excelra stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, de la molécule au marché. L'avantage d'Excelra provient d'une fusion harmonieuse d'actifs exclusifs de données, d'une expertise approfondie du domaine et de la science des données afin d'accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments.

La base de données Global Online Structure Activity Relationship Database (GOSTAR) d'Excelra est le plus grand référentiel de contenu SAR structuré. Disponible en tant que source de données à guichet unique, GOSTAR permet aux chercheurs d'explorer en profondeur l'espace chimique connu autour d'une cible d'intérêt. La base de données est organisée manuellement par des équipes scientifiques qui extraient et enrichissent les ensembles de données à partir d'essais fonctionnels, d'études in vitro et in vivo. Une variété d'activités liées aux petites molécules englobant les profils SAR, physicochimiques, métaboliques, ADME et toxicologiques sont saisies dans GOSTAR.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.gostardb.com/

