Silicon Motion présente une gamme complète de produits de stockage et de produits graphiques embarqués lors du salon Embedded World 2020

TAIPEI, Taïwan, 21 février 2020 /PRNewswire/ -- Silicon Motion Technology Corporation (NasdaqGS : SIMO) (« Silicon Motion »), un leader mondial en matière de conception et de commercialisation de contrôleurs NAND flash pour dispositifs de stockage à semi-conducteurs (SSD), a annoncé aujourd'hui sa participation au salon Embedded World qui se tiendra à Nuremberg, en Allemagne, du 25 au 27 février. L'entreprise y présentera une gamme de solutions de stockage et de solutions graphiques embarquées sur le stand 1-139, dans la halle 1.

Les produits suivants seront présentés sur le stand de Silicon Motion :

Les solutions FerriSSD®

La solution FerriSSD, dotée d'un disque à semi-conducteurs et d'une matrice de billes (BGA-SSD) de la marque Silicon Motion, jouit d'un design optimal pour une large gamme d'applications embarquées grâce à des performances élevées et un format compact. Adaptée pour différentes interfaces standard, notamment PCIe NVMe, SATA, PATA et SSD, la série SM689 prend en charge la mémoire vive dynamique (DRAM) embarquée avec redondance des données au sein d'une interface PCIe Gen 3 x 4 offrant une vitesse de lecture séquentielle maximale de 1,65 Go/s et une vitesse d'écriture séquentielle maximale de 650 Mo/s. La série SM681 sans DRAM offre le meilleur rapport prix/performances en éliminant le besoin en DRAM coûteuse tout en maintenant des performances élevées par l'intermédiaire d'un tampon de mémoire hôte (HMB). Disponible en température commerciale ou industrielle (C-temp et I-temp) en modes 3D TLC/MLC/SLC, la solution FerriSSD dispose d'un design flexible unique qui prend en charge plusieurs configurations de capacité allant de 4 Go à 480 Go et permet une protection complète du chemin de données grâce aux capacités d'autocorrection offertes par les dernières technologies propriétaires de Silicon Motion.

Les solutions Ferri-UFS™

La solution Ferri-UFS s'appuie sur une technologie de pointe et une expérience de la gestion NAND. Elle prend en charge des fonctionnalités avancées UFS2.1 telles que le mode HS-Gear 3 x 2 voies et la file d'attente de commandes. Avec notamment des capacités de température étendues, la solution Ferri-UFS est parfaitement adaptée aux exigences uniques des terminaux de point de vente, des équipements de réseau et de télécommunication ainsi qu'à un éventail d'applications industrielles de pointe. Grâce à des performances supérieures, une prise en charge multitâche et une stabilité élevée, la solution Ferri-UFS permet de répondre en toute transparence aux besoins d'une large gamme d'appareils mobiles et d'applications embarquées/portables.

Les solutions Ferri-eMMC®

La solution Ferri-eMMC associe une mémoire flash NAND et un microcontrôleur embarqué à un micrologiciel présentant un facteur d'encombrement à forte rentabilité et répond aux normes d'interface et de protocole JEDEC/eMMC 4.5/5.0/5.1. La solution Ferri-eMMC est utile pour un large éventail d'applications et répond aux exigences de la norme automobile AEC-Q100. Basées sur les technologies éprouvées de microprogramme et de contrôleur eMMC de Silicon Motion, les solutions Ferri-eMMC offrent une gestion NAND avancée, une correction des erreurs, une gestion des blocs erronés et une surveillance de l'état des blocs. Toutes ces fonctionnalités sont réunies pour donner à la solution Ferri-eMMC les capacités de garantir une intégrité et une protection des données plus renforcées sans précédent sur le marché.

Les systèmes sur une puce pour l'affichage graphique

Le nouveau système sur une puce (SoC) pour l'affichage graphique de Silicon Motion permet un affichage unique et multiple de haute performance en ultra haute définition 4K grâce à des interfaces PCI-Express (PCIe), USB, Ethernet ou Wi-Fi. Parmi ses applications cibles figurent notamment les cartes graphiques PCIe embarquées, les stations d'accueil/adaptateurs d'affichage USB, les moniteurs USB, les clients zéro/légers, les terminaux de point de vente, les écrans sans fil, la signalisation numérique et les systèmes de visioconférence. Le système sur une puce pour l'affichage graphique de Silicon Motion peut être connecté à un hébergeur via une interface PCIe ou USB 3.0 embarquée équipée de la technologie s'adaptant au contenu de Silicon Motion. Cette technologie fait appel à des algorithmes adaptatifs pour compresser le contenu afin de permettre une livraison via un port USB ou un réseau.

À propos de Silicon Motion :

Silicon Motion est le chef de file mondial en matière de fourniture de contrôleurs flash NAND pour les dispositifs de stockage à semi-conducteurs et un leader du marché des contrôleurs SSD. L'entreprise dispose du plus large portefeuille de technologies de contrôleurs et ses contrôleurs sont largement utilisés dans les produits de stockage embarqués tels que les appareils SSD, eMMC et UFS que l'on retrouve dans les smartphones, les PC et les applications industrielles et commerciales. Silicon Motion a livré plus de six milliards de contrôleurs NAND au cours des dix dernières années, plus que toute autre entreprise dans le monde. L'entreprise fournit également des solutions de centre de données hautes performances personnalisées et à très grande échelle ainsi que des solutions SSD industrielles. Elle compte parmi ses clients la plupart des fournisseurs de flash NAND, des fabricants de modules de périphériques de stockage et les principaux fabricants d'équipement d'origine. Pour plus d'informations sur Silicon Motion, veuillez consulter le site : www.siliconmotion.com.

