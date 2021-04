Silixa é reconhecida por iluminar o caminho em soluções de dados alimentados por fibra

LONDRES, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Silixa Ltd., uma força motriz em soluções de dados alimentados por fibra, ganhou o prêmio Queen's Award for Enterprise: Innovation 2021 pela comercialização de seu inovador sistema de sensoriamento Carina®. O sistema leva a cobertura de alta densidade de sensores distribuídos para além daquela que pode ser alcançada por sensores pontuais, redefinindo a possibilidade para esses sistemas nos setores de energia, infraestrutura, mineração e meio ambiente. Isso proporciona conhecimentos acionáveis para o refinamento dos processos existentes e para o desenvolvimento de novas aplicações para melhorar a sustentabilidade, reduzir custos e aprimorar a segurança operacional.

O Queen's Award for Enterprise reconhece a inovação juntamente com o sucesso comercial. De 2018 para 2020, a Silixa informou um recorde de crescimento anual composto de mais de 40% com vendas de 22,42 milhões de libras em 2020.

Glynn Williams, CEO da Silixa, disse: "Com o lançamento do sistema de sensoriamento Carina em 2019, duplicamos nossa estratégia de diversificação, ingressando em setores carentes que exigiam soluções precisas de monitoramento. O notável crescimento resultante dessa estratégia reflete os benefícios que a tecnologia oferece em aplicações como captura de carbono e armazenamento subterrâneo, sistemas geotérmicos aprimorados e monitoramento da integridade de barragens, além de poços de petróleo e gás submarinos".

O sistema de sensoriamento Carina, o sensor acústico distribuído de fibra ótica da Silixa (DAS), que utiliza a família de fibras de constelação projetadas, oferece sensibilidade 100 vezes maior do que a das fibras padrão. A sensibilidade mais elevada resolve rapidamente os desafios críticos de medição emergentes e prepara o caminho para o monitoramento contínuo acessível nos mercados da Silixa.

Mahmoud Farhadiroushan, fundador e diretor executivo da Silixa, acrescentou: "Esse é um momento empolgante para nossa empresa, e estamos muito satisfeitos por ter recebido esse prêmio de prestígio reconhecido internacionalmente, que é um reflexo de um grande esforço da equipe da Silixa em todos nossos centros operacionais internacionais. O sistema de sensoriamento Carina foi desenvolvido com o apoio de nossos investidores – Chevron Technology Ventures, Lime Rock Partners e Equinor Ventures – e foi utilizado por muitas das principais empresas de petróleo. Daqui em diante, acreditamos que os recursos de monitoramento passivo do sistema criarão um enorme potencial em uma infinidade de setores emergentes de transição de energia."

O sistema de sensoriamento da Carina está permitindo o desenvolvimento de novas soluções digitais que antes eram impossíveis, ajudando a resolver alguns dos desafios técnicos e ambientais mais significativos do mundo.

Links relacionados:

Sobre a Silixa

Imagens

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1499363/Silixa_Logo.jpg

FONTE Silixa

SOURCE Silixa