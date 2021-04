Silixa est reconnu pour avoir ouvert la voie aux solutions de données alimentées par fibre optique

LONDRES, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Silixa Ltd, un acteur majeur dans les solutions de données alimentées par fibre, a remporté le Queen's Award for Enterprise : Innovation 2021 pour la commercialisation de son système de détection révolutionnaire Carina®. Le système permet d'aller au-delà de la couverture à haute densité des capteurs distribués pouvant être obtenue par des capteurs ponctuels, redéfinissant ainsi les possibilités de ces systèmes dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'exploitation minière et de l'environnement. Ces informations permettent d'affiner les processus existants et de développer de nouvelles applications pour améliorer la durabilité, réduire les coûts et renforcer la sécurité opérationnelle.

Le Queen's Award for Enterprise récompense l'innovation associée à la réussite commerciale. En 2018-20, Silixa a enregistré une croissance annuelle record de plus de 40 % avec des ventes de 22,42 millions de livres sterling en 2020.

Glynn Williams, PDG de Silixa, a déclaré : « Avec le lancement du système de détection Carina en 2019, nous avons doublé notre stratégie de diversification, en nous positionnant dans des secteurs mal desservis qui nécessitent des solutions de surveillance précises. La croissance remarquable résultant de cette stratégie reflète les avantages offerts par la technologie dans des applications telles que le captage et le stockage souterrain du carbone, les systèmes géothermiques améliorés et la surveillance de l'intégrité des barrages, en plus des puits de pétrole et de gaz sous-marins ».

Le système de détection Carina, le capteur acoustique à fibres optiques distribuées (DAS) de Silixa, qui utilise la famille de fibres Constellation, offre une sensibilité 100 fois supérieure à celle des fibres standard. La sensibilité plus élevée répond aux défis de mesure cruciaux à expansion rapide et ouvre la voie à une surveillance continue abordable sur les marchés de Silixa.

Mahmoud Farhadiroushan, fondateur et directeur exécutif de Silixa, a ajouté : « C'est une période passionnante pour notre entreprise, et nous sommes ravis d'avoir reçu ce prix prestigieux reconnu internationalement, reflet d'un effort important de l'équipe Silixa dans tous nos centres d'exploitation internationaux. Le système de détection Carina a été développé avec le soutien de nos investisseurs Chevron Technology Ventures, Lime Rock Partners et Equinor Ventures et a été utilisé par de nombreuses grandes compagnies pétrolières. À l'avenir, nous pensons que les capacités de surveillance passive du système créeront un énorme potentiel dans une multitude de secteurs émergents de la transition énergétique. »

Le système de détection Carina permet de développer de nouvelles solutions numériques qui étaient auparavant impossibles, contribuant ainsi à résoudre certains des défis techniques et environnementaux les plus importants à l'échelon international.

