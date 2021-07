Silverdraft Supercomputing expandiert nach Europa mit Kurt Doornaert als Geschäftsführer und Vizepräsident von Silverdraft Europe

BOISE, Idaho, 7. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Silverdraft Supercomputing freut sich, seine Expansion in Europa mit der Einstellung von Kurt Doornaert als Geschäftsführer und Vizepräsident von Silverdraft Europe bekannt zu geben. In dieser Funktion wird Doornaert die Bemühungen von Silverdraft leiten, innovative Lösungen für seine europäischen Kunden und Partner bereitzustellen.

Doornaert stößt zu Silverdraft mit 23 Jahren Erfahrung bei Barco, einem führenden Anbieter von digitaler Projektions- und Bildtechnologie. Im Jahr 2017 war er als Geschäftsbereichsdirektor der VR-Sparte von Barco tätig und leitete das gesamte globale VR-Geschäft mit voller P&L-Verantwortlichkeit. In dieser Funktion wurde er zu einer führenden Stimme für die Kompatibilität von Computersystemen und Bildschirmen, die Erstellung von CGI-Inhalten und anderen Simulationstechnologien, spezialisiert auf immersive Designprüfungen.

In seiner Rolle als Geschäftsführer und VP Silverdraft Europe wird Doornaert den Vertrieb leiten, mit dem Kundeneinkauf, dem Lösungsengineering und dem Inlandsgeschäft zusammenarbeiten.

„Details zählen im realen Leben und in der virtuellen Welt. Silverdraft Supercomputing unterscheidet sich durch die Verbesserung der visuellen Erfahrung und des Workflows für alle Benutzer von VR, XR und Simulationen" so Doornaert. „Ich bin begeistert von der Möglichkeit, Silverdrafts XR- und Simulationsdesign-Lösungen unseren Partnern in Europa zugänglich zu machen."

Diese Ankündigung erfolgte während der Laval Virtual Conference in Mayenne, Frankreich. Silverdraft hat sich auf der Jahreskonferenz mit PNY Technologies und TechViz zusammengetan. Bei der Veranstaltung handelt es sich um die erste Hybrid-Ausgabe, bei der Menschen Avatare erstellen und sich mit Besuchern aus der ganzen Welt zusammenschließen können.

Amy Gile, CEO und Mitbegründerin von Silverdraft, teilte ihre Begeisterung über diese Ankündigung:

„Ich freue mich sehr, dass wir expandieren und eine eigene Präsenz in Europa haben. Kurt kann auf eine lange Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Entwicklung ihres immersiven Workflows zurückblicken und ist daher die perfekte Besetzung für das Silverdraft-Team und die Leitung unserer Bemühungen vor Ort."

Silverdraft ist der führende Anbieter von Visualisierungslösungen, die auf proprietärer Datenverarbeitung, Software und Dienstleistungen basieren, die die VR-, AR-, VFX- und KI-Revolution vorantreiben. Silverdraft ermöglicht es Künstlern und Ingenieuren, neue Medien mit dramatischer Wirkung frei zu erforschen. Silverdraft-Lösungen bieten erstklassige Technologien und Anwendungen von Partnern wie NVIDIA, Micron, Intel, Autodesk und BARCO. Besuchen Sie silverdraft.com.

