Silvestre Labs renova portfólio de produtos e forma parcerias

"Esses acordos comerciais fazem parte do planejamento estratégico e do movimento de reposicionamento das empresas no mercado, em um processo que irá culminar no lançamento de produtos diferenciados e na mudança das empresas para novas instalações. Tudo está indo ao encontro do DNA dos nossos negócios: transformar pesquisas em produtos e serviços comercialmente viáveis," explica Eduardo Cruz, sócio fundador do Grupo Axis Biotec.

De acordo com Eduardo Cruz, atualmente a Silvestre Labs já mantém tratativas com empresas interessadas em adquirir e formar parcerias com o Dentplaque, um gel dental evidenciador de placa; o Miudinho, outro gel dental; e ainda com o BiteFree, um repelente. Recentemente, foi comunicado ao mercado também a celebração do acordo de parceria com a Impacil De Bartoli para a distribuição exclusiva do Extra Graft, um substituto ósseo natural que associa propriedades osteocondutoras da hidroxiapatita bovina e do colágeno tipo I.

Em março desse ano, a Silvestre Labs celebrou um acordo comercial com a farmacêutica Cristália, para a venda de toda sua linha dermatológica. Fazem parte dessa cartela de produtos o Dermazine, o Gino-Dermazine, o Dermacerium, o Dermacerium HS, o Dermidrata e a Vaselina Salicilada. Todos são referência no mercado brasileiro há mais de 30 anos, devido ao compromisso da Silvestre Labs em assegurar todos os padrões de qualidade exigidos por órgãos reguladores nacionais e internacionais. A empresa também realiza suas atividades sempre em concordância com os requerimentos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e com as legislações vigentes.

"A Silvestre Labs se orgulha de ter oferecido esses produtos aos seus clientes e parceiros até hoje e tem a certeza de que eles continuarão a ajudar a todos que deles necessitem," destaca Simone Cruz, sócia do Grupo Axis Biotec.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1509009/silvestre_labs.jpg

FONTE Silvestre Labs

SOURCE Silvestre Labs