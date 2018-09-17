SIMCom на конференции MWCA2018: создание отраслевых партнёрств для ускоренной глобализации Интернета вещей

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 17 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd., стопроцентное дочернее предприятие ведущего поставщика IoT-модулей SUNSEA AIOT (002313.SZ), сегодня сообщила, что её новейшая продукция представлена на Mobile World Congress Americas 2018, проходящей 12-14 сентября на территории выставочного центра в Калифорнии, Лос-Анджелес.

MWCA2018 SIMCom Booth Day One Overview at MWCA 2018 SIMCom displays rich IoT applications Ms. Wendy Wang, CEO of SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd.

SIMCom продемонстрирует возможности своих решений для корпоративных клиентов позволяющих создавать безупречные международные проекты посредством переноса сервисов на платформы Интернета вещей в самых различных областях.

Основными акцентами экспозиции компании станут:

Capstone: SIMCom и Capstone недавно совместно разработали уникальную линейку счётчиков воды и программных приложений, позволяющих коммунальным службам и поставщикам воды «интеллектуализировать» своё ПО. Используя Open Sense DMA (Device Management Application (приложение для управления устройствами) в качестве многофункционального облачного решения, способного интегрироваться с широким спектром устройств, SIMCom и Capstone предоставят своим клиентам по всему миру возможности ОТА и оперативной системы управления. Большинство операторов согласились провести ускоренную сертификацию продуктов Capstone, построенных на базе модулей SIM7000A от SIMCom с поддержкой NB-IoT/eMTC/GSM уже в этом году.

DataRemote: Компания-специалист в области решений для беспроводных IoT-коммуникаций, адаптированных под нужды предприятий любого уровня, впервые выбрала продукт SIM7100A от SIMCom в качестве модулей 4G LTE 3-ей категории для использования в сети LTE. В будущем компания планирует внедрить модули LTE 4-ой категории со встроенными модулями SIM7600X-H, разработанные для североамериканского рынка.

Coffee Leo: SIMCom и Coffee Leo представят кофейный автомат с возможностью сетевого подключения, предназначенный для широкого спектра сценариев самообслуживания. С помощью сенсорного экрана потребители могут заказывать кофе, оплачивать и отслеживать статус автомата. IoT-решение от Coffee Leo позволяет операторам осуществлять удалённое управление устройствами и отправлять данные посредством встроенного облачного модуля (SIM7600A-H - для корпоративных клиентов в США и SIM7600CE - для китайских пользователей). Все кофейные автоматы оснащены одинаковым программным обеспечением с возможностью беспроблемного переключения.

Connected Massage Master: SIMCom и Momoda продемонстрируют сервис массажных кресел для мини-спа. Посетители выставки смогут ознакомиться с принципом работы 4G-модулей SIMCom (SIM7500A) для осуществления платежей и алгоритмом подключения «умного» массажного кресла к платформе управления доходами и данными, осуществляющей сбор и передачу информации. Платформа Momoda и её партнёры могут использовать специальное приложение для мониторинга и управления всей сетью машин и получать предупреждения о потенциальных проблемах, что значительно сокращает время простоя и экономит средства.

Г-жа Вэнди Ван (Wendy Wang), главный исполнительный директор SIMCom, отметила: «За последние 16 лет SIMCom удалось стать лидером в сфере производства модульного аппаратного обеспечения. Стремясь достичь статуса IoT-предприятия №1 в мире, мы продолжаем расширять своё сотрудничество с региональными компаниями в США и по всему миру. В этой связи мы планируем инвестировать больше средств в высший сегмент рынка и ведём активный поиск партнёров для совместного роста».

О компании SUNSEA IoT

SUNSEA IoT - пионер китайской отрасли Интернета вещей. Мы предлагаем комплексный портфель IoT-модулей SIMCom и LongSung и лучшие в своём классе облачные сервисы на базе технологии Ayla. Мы также предоставляем решения и сервисы Искусственного интеллекта вещей телекоммуникационным компаниям и клиентам из крупнейших отраслей IoT. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.sunseagroup.com.

О компании SIMCom

C момента своего основания в 2002 году компания SIMCom Wireless Solutions неизменно остаётся новатором и пионером отрасли модулей сотовой связи. На счету предприятия - свыше 1 500 патентов в данной сфере. SIMCom предлагает сертифицированные модули 2G, 3G и LTE для всех сценариев внедрения IoT, включая NB-IoT, Cat-M1, Cat-1 и Cat-4. Модули имеют разрешительную документацию для использования в сетях всех операторов Северной Америки и других регионов мира, а клиентская база насчитывает свыше 10 000 корпоративных пользователей. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.simcomm2m.com.

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