SIMCom brille au salon International Consumer Electronics Show 2020, à Las Vegas

Durant le salon, SIMCom a présenté le module LTE CAT1 SIM7600NA et le module LTE CAT4 SIM7600NA-H , deux modules multibandes 4G conçus pour l'Amérique du Nord. Avec l'offre groupé LCC+LGA, ces deux modules prennent en charge des bandes de fréquence spéciales telles que B14 (AT&T FirstNet), B71 (T-Mobile), B41 (Sprint) et B13 (Verizon), et plusieurs marques LTE couvrant quatre opérateurs en Amérique du Nord, avec la prise en charge de mPCIe. Parmi les principales applications citons le covoiturage, la maison intelligente, le suivi et le repérage, la gestion de parc de véhicules ainsi que d'autres industries IdO. Dans le même temps, les commandes AT des modules sont compatibles avec les modules SIM7500/SIM7600.

Les modules 5G de SIMCom SIM8200G , SIM8300G-M2 et SIM8200EA-M2 ont été également exposés. Ces modules sont basés sur la plateforme modem 5G Qualcomm Snapdragon X55 et prennent en charge le déploiement de réseau autonome (standalone (SA)) et non autonome (non-standalone (NSA)). Il faut souligner que le trafic de données a été ouvert pour SIM8200 et SIM8300 sur les réseaux NSA 5G et les ultra portables comportant SIM8200EA-M2 peuvent désormais être connectés efficacement à un réseau 5G, marquant une capacité de communication de données de bout en bout des modules 5G SIMCom sur les réseaux NSA.

Les autres produits marquants étaient les modules NB tels que SIM7070G et SIM7080G , qui ont un énorme potentiel confirmé pour le service d'eau, le gaz, les voitures à accumulateurs, la détection de fumée et les appareils ménagers.

Lien textuel complet sur le site Web SIMCom : https://www.simcom.com/mediao/1219-en.html

