SIMCom glänzt auf International Consumer Electronics Show 2020 in Las Vegas

SIMCom hat außerdem seine 5G Module SIM8200G, SIM8300G-M2, SIM8200EA-M2 vorgestellt. Diese Module basieren auf der Qualcomm Snapdragon X55 5G Modemplattform und unterstützen die Standalone (SA) und Non-Standalone (NSA) Bereitstellung von Netzen. Hervorzuheben ist, dass der Datenverkehr für SIM8200 und SIM8300 Module in 5G-NSA-Netzen geöffnet wurde und dass mit SIM8200EA-M2 integrierte Netbooks in der Lage sind, eine zuverlässige Verbindung zu einem 5G-Netz herzustellen, was eine vollständige End-to-End-Datenübertragungskapazität von SIMCom 5G-Modulen in NSA-Netzen markiert.

Ein weiteres Highlight sind NB Module wie SIM7070G und SIM7080G, die ein großes Potenzial in den Anwendungsbereichen Wasserversorgung, Gas, Batterieautos, Rauchmelder und Haushaltsgeräte aufweisen.

Besuchen Sie SIMCom an Stand 2820, wo Sie weitere Informationen, detaillierte Präsentationen und ein ausgefeiltes Leistungsangebot finden.

Den Link zur Meldung im Volltext finden Sie auf der SIMCom Website: https://www.simcom.com/mediao/1219-en.html

Informationen zu SIMCom

SIMCom Wireless Solutions Co.,Ltd ist ein Tochterunternehmen von SUNSEA AIOT (002313.SZ) und ein global führender Anbieter von Machine-to-Machine (M2M) Funkmodulen und Lösungen. Das 2002 gegründete Unternehmen ist bestrebt, eine Vielzahl von Modulen für Wireless-Technologieplattformen und Lösungen auf Terminal-Level weltweit bereitzustellen, darunter 5G, C-V2X, LPWA, LTE-A, Smart Module, LTE, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS und GNSS Module. Mit insgesamt mehr als 10.000 installierten B2B-Kundenressourcen ist SIMCom auf aktive Innovation bei Edge-Netzwerklösungen fokussiert. SIMCom deckt Anwendungsbereiche wie Smart Metering, Bike-Sharing, intelligente vernetzte Autos, Smart Pay, intelligentes Transportwesen, Gesundheitswesen, Smart City, Sicherheit, intelligente Agrarwirtschaft usw. ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von SIMCom und auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1063914/SIMCom_CES.jpg

