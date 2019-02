SIMCom hat glänzenden Auftritt auf Electronica 2018 in München (Deutschland)

Enel-Produkte für das intelligente Stromnetz

Enel ist ein multinationales Energieunternehmen und ein Weltmarktführer unter den integrierten Strom- und Gasbetreibern. Mit fast 71 Millionen Endkunden weltweit ist es in 34 Ländern auf fünf Kontinenten tätig. Enel und SIMCom arbeiten schon jahrelang zusammen (seit der 3G-Ära). Die ausgestellten Enel-Produkte für das intelligente Stromnetz waren ein Gemeinschaftsprojekt. Sie unterstützen ortsfernes Ablesen, ortsferne Überwachung, ortsfernes Management usw. Sie eignen sich für Smart Home, Finanzen, Transport, Sicherheit, Umweltschutz, Militär, Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Kohlegruben, die Petrochemieindustrie und viele andere Bereiche.

Analoge, drahtlose NB-IoT-Druckmessumformer

Analoge, drahtlose NB-IoT-Druckmessumformer arbeiten Hand in Hand mit SIM7000C-Modulen und sind ein kritischer Bestandteil des analogen IoT-Anwendungsprogramms für industrielle Hot-Swap-Stationen. Das ortsferne SIM7000C-Modul sorgt dafür, dass die Gerätedaten im Außeneinsatz akkurat und lückenlos an den Cloudserver übertragen werden. Von dort können sie über den Computer oder das Mobilgerät vom Betriebspersonal eingesehen werden. Die Plattform kann darüber hinaus historische Informationen sichern, einschließlich Echtzeit-Abfragen und Alarmauslösungen. Im Notfall ist das ortsferne Betriebs- und Wartungspersonal in der Lage, die Geräte über den Computer oder das Mobilgerät zu bedienen und die Anlagen der Hot-Change-Station abzuschalten.

Linyang Electronics

Der auf der Messe gezeigte intelligente Leistungsmonitor NLY1500 (elektronischer dreiphasiger Vierleiter-Energiezähler) arbeitet mit dem SIM7600CE-T-Modul. Bei diesem Monitor handelt es sich um ein adaptives, administratives Produkt für Micro-Metering, das vom Energieeffizienzmarkt sowie für nachhaltiges Bauen, Smart Citys und andere Projekte verwendet wird. Das beim Linyang-Monitor verbaute SIM7600CE-T gehört zur SIMCom 4G-Produktlinie, die die Anforderungen hinsichtlich kleiner Baugröße, hoher Genauigkeit und niedrigem Energieverbrauch erfüllt. Es ist von Unternehmen wie AT&T, Verizon, ACMA, FCC und PTCRB zertifiziert und weltweit erhältlich.

Gemeinschaftliche Kaffeeautomaten

SIMCom und Coffee Masters haben gemeinsam einen gemeinschaftlichen Kaffeeautomaten präsentiert, der für Büros, Minimärkte und andere Selbstbedienungsumgebungen konzipiert ist. Dieses neue Geschäftsmodell bewirkt einen allmählichen Wandel des Vertriebsmodells bei städtischen Cafés und Kaffeeautomaten. Per Druck auf den Touchscreen kann man eine Tasse Kaffee bestellen, bezahlen und den Status des Kaffeeautomaten überprüfen. Betreiber können den Kaffeeautomaten ortsfern bedienen und über das integrierte SIM7600CE-Modul Daten an die Backend-Serviceplattform übermitteln.

Wendy Wang, CEO von SIMCom, sagte: „SIMCom hat es in den vergangenen 16 Jahren geschafft, sich als Hersteller von Modulhardware an die Spitze zu setzen. Unser ambitioniertes Ziel ist es, Weltmarktführer unter den IoT-Unternehmen zu werden. Wir verstärken kontinuierlich unsere Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen in Deutschland und rund um die Welt. In diesem Zusammenhang planen wir weitere Investitionen in den Hochwertmarkt, beispielsweise cV2X und LTE-A sowie das bevorstehende 5G. Wir werden aktiv nach starken internationalen Partnern suchen, um gemeinsam zu wachsen."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785354/SIMCOM_booth.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785353/SIMCOM_iot_applications.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785355/SIMCOM_wendy_wang.jpg

SOURCE SIMCom