SIMCom innove dans les solutions de modules LTE Cat.1 et LPWA

Les réseaux 2G et 3G disparaissent peu à peu dans le monde entier, ce qui suscite de nombreuses préoccupations et questions de la part des entreprises, des gouvernements et des industries ayant des dispositifs déployés basés sur des réseaux plus anciens. À l'ère de la 5G, l'Internet des objets (IoT) connaîtra un changement générationnel de la 2G et de la 3G aux réseaux LPWA et Cat.1.

En tant que fournisseur de modules avancés, SIMCom a prévu cette tendance et a mis au point une série de solutions comprenant des modules LPWA, Cat.1/Cat.M et 5G pour faciliter l'adaptation dans le monde en évolution rapide de l'IoT.

Le module LTE Cat.1 est une solution à moindre coût conçue pour des applications IoT plus riches en fonctionnalités. Il peut prendre en charge le flux de données et la mobilité complète. SIMCom a développé une panoplie de modules Cat.1 tels que les modules A7672, A7670, A7682E, SIM7600 et plus encore. Les modules Cat.1 A7670 et A7672 et le module NB-IoT SIM7060 de SIMCom peuvent être raccordés aux modules 2G classiques SIM800F de l'entreprise, ce qui permet une mise sur le marché rapide et réduit les coûts de développement pour les clients.

En ce qui concerne les modules SIM800C et SIM868, le module A7682E peut être une bonne solution, car il se raccorde au SIM800C. Une solution de localisation d'animaux de compagnie basée sur le module Cat.1 A7670 de SIMCom a été développée avec succès et fournit le positionnement précis de l'animal en tout temps. En outre, le module permet de retracer les déplacements de l'animal pour trouver facilement son repaire.

Les modules LPWA permettent de connecter des appareils nécessitant de petites quantités de données, une faible bande passante, et une longue autonomie de la batterie. SIMCom a mis au point les modules SIM7022, SIM7080, SIM7020 et plus encore, qui ont largement été utilisé dans les compteurs électriques, les détecteurs de gaz, les dispositifs de surveillance de l'environnement, et les dispositions de localisation. Le SIM7022 est un module NB-IoT multibandes de type SMT, compatible avec les modules SIM800C et SIM7020, ce qui maximiser les investissements des clients.

