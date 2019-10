SIMCom lance le petit module LTE CAT.M (eMTC) & NB-IoT SIM7090G

Le SIM7090G est basé sur le modem LTE Qualcomm 9205. Il est conditionné dans un LGA et prend en charge des fonctions LTE CAT.M1, CAT.NB2, GNSS et voix. Mesurant seulement 14,8*12,8*2,0mm, il est le plus compact des modules actuels de la série LPWA. Il comporte une riche interface qui inclut UART\PCM\I2S\SPI\I2C\GPIO\ADC\USB et est très flexible et facile à intégrer. Il résout le plus gros problème pour les clients d'applications IdO de petite taille et aide les clients à développer de nouveaux produits. SIM7090G se distingue par sa couverture étendue, sa faible consommation énergétique, sa faible latence et son faible débit, et convient donc le mieux au comptage intelligent, au repérage des biens, aux produits mettables, à la commande à distance, aux maisons intelligentes, aux villes intelligentes, à l'agriculture intelligente et à d'autres industries de l'Internet des Objets.