SIMCom veröffentlicht das Kleinmodul LTE CAT.M (eMTC) & NB-IoT SIM7090G

Das SIM7090G basiert auf dem Qualcomm 9205 LTE-Modem. Es ist in einem LGA-System gebündelt und unterstützt LTE CAT.M1, CAT.NB2, GNSS und Sprachfunktionen. Mit einer Größe von nur 14,8 x 12,8 x 2,0 mm ist es das kleinste der aktuellen Module der LPWA-Serie. Es verfügt über eine umfangreiche Schnittstelle, zu der auch UART\PCM\I2S\SPI\I2C\GPIO\ADC\USB gehört, das sehr flexibel und einfach zu integrieren ist. Es löst das größte Problem für kleine IoT-Anwendungskunden und hilft Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte. Das SIM7090G hat eine große Reichweite, einen geringen Stromverbrauch, eine geringe Latenzzeit und einen geringen Durchsatz. Somit ist es die beste Wahl für intelligente Verbrauchsmessung, Asset Tracking, tragbare Produkte, Fernbedienungen, Smart Homes, Smart Cities, Smart Agriculture und andere Anwendungen im Bereich des Internets der Dinge.

Als globales Bandmodul kann das SIM7090G Kunden bei der Markteinführung besser helfen. Darüber hinaus haben das NB-IoT-Modul SIM7020G & SIM7020E von SIMCom die Zertifizierung durch Vodafone, den größten Betreiber in Europa, bestanden; und das SIM7020G außerdem den Zertifizierungsprozess von T-Mobile. Dies bietet Kunden mehr Unterstützung bei der Entwicklung von Produkten in europäischen und Überseemärkten. Mit zuverlässiger und stabiler Produktqualität und einem starken technischen Hintergrund ist SIMCom von allen Schichten im LPWA-Bereich anerkannt. Als Unternehmen, das an globalen Wettbewerben teilgenommen hat und weltweit expandiert, hat sich SIMCom zu einer der repräsentativen chinesischen Marken im Ausland entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019182/SIMCom_LPWA_modules.jpg

SOURCE SIMCom