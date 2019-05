SIME completa un estudio de validación de su plataforma de IA clínica en atención médica respiratoria neonatal

LONDRES, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- SIME, una compañía de IA clínica que genera datos biológicos exclusivos para proporcionar soluciones que salvan vidas, anunció hoy la publicación de su estudio pivotal 'Fast Assessment of Lung Maturity at Birth' (Evaluación rápida de la maduración pulmonar al momento del nacimiento). El estudio valida la primera aplicación de la plataforma patentada de IA de la compañía: un rápido Test de Maduración Pulmonar (LMT por sus siglas en inglés) para el punto de atención médica [doi.org/10.1111/apa.13683].

Sobre la base de datos clínicos previos publicados en 2016, el estudio 'Fast Assessment of Lung Maturity at Birth' demuestra que mediante la medición de biomarcadores de la maduración pulmonar, la IA puede predecir el síndrome de distrés respiratorio (SDR) con una elevada precisión (sensibilidad del 91%) momentos después del nacimiento. El SDR es la principal causa de mortalidad y morbilidad en los bebés prematuros, y si bien se lo puede aliviar con el tratamiento inmediato, actualmente no hay ninguna herramienta clínica que pueda predecir la enfermedad lo suficientemente rápido como para ser efectivo desde el punto de vista clínico. El LMT genera la información necesaria para evaluar a millones de bebés y detectar si tienen SDR, abordando una de las más urgentes necesidades insatisfechas en neonatología.

"El éxito del estudio marca un importante hito para SIME. Demuestra que nuestra tecnología, una plataforma de motor de datos e IA para el punto de atención, genera nuevos tipos de datos que se pueden utilizar para orientar la intervención clínica", dijo Povl Verder, CEO de SIME. "Ahora que nuestra tecnología ha sido validada en múltiples estudios clínicos, nos concentramos en acrecentar nuestros conjuntos de datos curados y en agregar más aplicaciones a la plataforma de SIME".

El novedoso motor de datos de SIME genera datos exclusivos a partir de muestras biológicas en el punto de atención médica. Estos datos son luego analizados por los algoritmos de IA exclusivos de la plataforma para predecir la enfermedad, descubrir nuevos biomarcadores y desarrollar herramientas salvadoras de vidas para médicos y enfermeros. El LMT es el primer ejemplo del modo en que esta tecnología, y los datos que genera, pueden ser utilizados para proporcionar atención preventiva, mejorar los resultados y reducir los costos de la atención médica.

La finalización del estudio le ha permitido a SIME acelerar el desarrollo de la plataforma e iniciar la siguiente fase de estudios clínicos del LMT en China, Europa, y posteriormente, tras un reciente acuerdo de asociación clínica, en los Estados Unidos. Cumpliendo el compromiso de la compañía con la plena transparencia de los datos clínicos, todos los resultados del estudio serán publicados y divulgados.

Fundada sobre la base de tres décadas de investigación por parte de un médico y un pionero de la IA de renombre mundial, SIME es una compañía de IA clínica que aplica la excelencia médica, IA patentada e ingenio en los datos para ofrecer soluciones de próxima generación para la atención médica. Nuestra tecnología, un motor de datos clínicamente probado y una plataforma de IA patentada, enriquece y analiza datos biológicos exclusivos para ofrecer medicina motorizada por datos. Desatando el potencial de la más compleja base de datos del mundo: el cuerpo humano.

La primera aplicación de la plataforma de IA es un Test de Maduración Pulmonar (Lung Maturity Test, LMT) para prematuros, que se utiliza para ayudar a los neonatólogos a predecir el síndrome de distrés respiratorio (SDR) minutos después del parto. SIME tiene sedes en Londres (Reino Unido), Shanghái (China) y Holbaek (Dinamarca). Puede encontrarse más información en www.simedx.com.

