Simpl remporte le titre de la startup Fintech de l'année aux India Fintech Awards 2020

Le prix Indian Fintech Award fait partie de l'India Fintech Forum qui récompense chaque année les entrepreneurs/entreprises/leaders de Fintech pour leur important succès dans le lancement de produits et services innovants, la redéfinition des catégories d'entreprises, l'utilisation de technologies disruptives, le leadership de la réflexion, et pour leur impact sur l'ensemble de l'écosystème Fintech.

Avec plus de 2 500 commerçants en ligne leaders dans leur catégorie, comme Zomato, Bigbasket, Dunzo, etc., dans son réseau de commerçants, Simpl construit l'avenir des paiements à crédit pour le consommateur mobile en Inde, entièrement numérique, sans friction, transparent, inclusif et personnalisé.

S'inspirant de la tradition séculaire du khaata ou tab (livre de comptes) utilisé par les commerçants pour servir leurs clients réguliers, Simpl met ce concept à l'échelle du commerce numérique. Simpl permet aux commerçants d'offrir à leurs consommateurs une expérience de paiement sûre et transparente en un clic, tandis que les consommateurs peuvent regrouper leurs transactions avec la ligne de crédit Buy Now Pay Later de Simpl, bénéficier d'une protection solide de l'acheteur et de rétrofacturations instantanées. En offrant la meilleure expérience d'achat par téléphone portable, Simpl aide les commerçants à augmenter la conversion des paniers, leur taille et la fréquence des commandes, tout en fidélisant leurs clients.

S'exprimant sur la victoire, Nityanand Sharma , co-fondateur et PDG de Simpl, a déclaré : « Notre équipe est ravie de cet honneur. Nous sommes à la fois heureux et fiers de cette victoire, en reconnaissance du travail acharné que nous avons accompli pour construire un produit qui transforme complètement l'expérience de paiement, tant pour les commerçants que pour les consommateurs. Aujourd'hui, Simpl est la plus grande plate-forme mondiale de paiement différé pour les petits paiements effectués fréquemment. Nous sommes à un point d'inflexion dans notre cheminement pour faire de Buy Now Pay Later une catégorie de paiement classique. Ce prix est une reconnaissance de tous les efforts que notre équipe a déployés pour créer une nouvelle catégorie de paiements et une expérience de consommation révolutionnaire. »

À propos de Simpl :

Simpl est une startup indienne fondée en 2015, c'est la plus grande plate-forme mondiale de paiement par Internet pour les petits paiements effectués fréquemment. Pour en savoir plus, visitez notre blog ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn .

