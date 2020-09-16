Simply Put與給迪士尼 Moana配音的Auli'i Cravalho合作，讓更多人意識到2020年人口普查中兒童人口不完全統計問題

《WE COUNT!》以15種語言出版，已向美國各地組織銷售或捐贈了60多萬冊。在這本手冊中，代表各自文化遺產的不同藝術家們講述了有關複雜家庭的兒童和家庭成員，以及結構和相關原因的故事，反映了美國真實的人口統計数据都已納入人口普查中。

Auli'i Cravalho表示：「在《海洋奇緣》中，島上居民都指望我能有所作為。現在，我們的社區正希望我們每個人，不論老少，都能夠透過參加人口普查來做出改變。」

聯邦政府每年提供超過1600億美元資金，用於兒童和家庭扶助項目，這些資金完全根據人口普查数据來分配。如果出現兒童人口誤報情況，可能會導致旨在幫助他們及所在社區繁榮發展的聯邦資金（包括兒童醫療補助和補充營養協助計劃(SNAP)）沒有得到正確分配，甚至根本沒有分配。

人口統計學家Bill O'Hare博士稱：「截至2020年9月3日，在很有可能沒有實現完全統計的人口普查區，只有59%的兒童被納入人口統計，這讓近200萬名兒童生活在最脆弱的環境中。」

登陸www.wecountkids.org ，免費查看《WE COUNT!》手冊、動畫視像和睡衣派對工具。

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