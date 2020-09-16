Simply Put与给迪斯尼莫阿娜配音的奥丽伊-卡瓦洛合作，让更多人意识到2020年人口普查中儿童人口不完全统计问题
有200万儿童未纳入人口统计，因此呼吁家庭聚在一起参加网络睡衣派对，听卡瓦洛讲故事，并参加人口普查
Sep 16, 2020, 00:53 ET
纽约2020年9月16日 /美通社/ -- 从2020年9月17日到人口普查结束，与美国各地的边缘化社区、幼儿教育工作者、保育员和图书管理员合作创建媒体的非营利性机构simply put将举办网络睡衣派对，通过这种方式让家庭参与人口普查，并观看2020年儿童（及关爱他们的家人）人口普查统计手册《WE COUNT!》的动画视频，该片由给迪斯尼莫阿娜配音的奥丽伊-卡瓦洛(Auli'i Cravalho)担任旁白。各政党支持家庭参与人口普查，在2020年人口普查中，仍有200万儿童未纳入人口统计。
simply put执行董事Lisa Bernstein表示：“关于人口普查统计，一直存在误报和焦虑情绪。奥丽依和睡衣派对要宣扬的是，无论您年龄大小，我们都会将您纳入人口统计中，都视您为美国历史的一部分。”
《WE COUNT!》以15种语言出版，已向美国各地组织销售或捐赠了60多万册。在这本手册中，代表各自文化遗产的不同艺术家们讲述了有关复杂家庭的儿童和家庭成员，以及结构和相关原因的故事，反映了美国真实的人口统计数据都已纳入人口普查中。
奥丽伊-卡瓦洛表示：“在《海洋奇缘》中，岛上居民都指望我能有所作为。现在，我们的社区正希望我们每个人，不论老少，都能够通过参加人口普查来做出改变。”
联邦政府每年提供超过1600亿美元资金，用于儿童和家庭扶助项目，这些资金完全根据人口普查数据来分配。如果出现儿童人口误报情况，可能会导致旨在帮助他们及所在社区繁荣发展的联邦资金（包括儿童医疗补助和补充营养协助计划(SNAP)）没有得到正确分配，甚至根本没有分配。
人口统计学家Bill O'Hare博士称：“截至2020年9月3日，在很有可能没有实现完全统计的人口普查区，只有59%的儿童被纳入人口统计，这让近200万名儿童生活在最脆弱的环境中。”
登陆www.wecountkids.org ，免费查看《WE COUNT!》手册、动画视频和睡衣派对工具。
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