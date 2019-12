Simpósio da Biocon Biologics sobre '100 Anos da Insulina - Fornecendo acesso universal e cuidado igualitário' ressoa bem entre os principais líderes de opinião no Congresso da IDF de 2019

BENGALURU, Índia, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Biocon Biologics, uma organização global totalmente integrada 'concentrada puramente' em biossimilares, reuniu os principais líderes de opinião (KOLs – Key Opinion Leaders), incluindo médicos, cientistas, profissionais da saúde, representantes do governo, criadores de políticas e membros da Federação Internacional da Diabetes (IDF – International Diabetes Federation), em seu simpósio sobre '100 Anos da Insulina – Fornecendo acesso universal e cuidado igualitário' realizado durante o Congresso da IDF de 2019, em Busan, na Coreia do Sul. O simpósio foi realizado como uma extensão de seu Programa de Acesso Universal que tem como objetivo conseguir que diversos grupos de interesse se unam à sua missão de liberar o acesso à insulina através de sua missão de 10 centavos.

O simpósio foi inaugurado pelo Sr. Satish Sivan, chefe adjunto da missão da Embaixada da Índia na Coreia, quem agradeceu os esforços feitos pela Biocon Biologics para liberar acesso econômico às insulinas para pacientes de todo o globo. "A Índia tem sido corretamente chamada de capital da farmácia do mundo com histórico constante na produção de produtos farmacêuticos acessíveis de alta qualidade com avanços nas terapêuticas biológicas. A Índia acompanhou empresas como a Biocon a tornarem-se líderes mundiais no desenvolvimento de entidades de terapêuticas biossimilares especialmente para diabetes e câncer", ele disse.

O simpósio foi discutido entre o Dr. Andrew Boulton, professor da Universidade de Manchester e presidente da IDF, Dr. Radhakrisha Sothiratnam, médico consultor do Columbia Asia Hospital, de Seremban, na Malásia, Dr. Irl Hirsch, professor de metabolismo, endocrinologia e nutrição da Universidade de Washington, EUA, Renza Scibilia, gerente de diabetes tipo 1 e porta-voz dos consumidores da Diabetes Australia.

"Será a diabetes o câncer do século 21? Nem a malária nem a AIDS, mas a diabetes é o maior desafio atual de saúde. A explosão da diabetes na Ásia está resultando em um crescente tsunami público global. Foi estimado um aumento de 150% na diabetes tipo 2 no sul da Ásia de 2000 até 2035. A falta de acesso igualitário para insulina econômica continua sendo um dos principais impedimentos para o tratamento e resultados bem-sucedidos em complicações comórbidas e óbitos prematuros. Também em mercados desenvolvidos, as pessoas fora da rede de planos de saúde têm dificuldades para pagar por caras terapias com insulinas. Para tratar desta enorme carga econômica representada pela diabetes, os governos de todo o mundo precisam assegurar que eles tenham um sistema universal de cobertura da saúde, o qual inclui insulina e cuidados com a diabetes", disse o Dr. Andrew Boulton, professor da Universidade de Manchester e presidente da IDF.

"Nosso simpósio no Congresso da IDF reuniu os principais KOLs de todo o mundo para procurarem soluções viáveis e de longo termo para melhorar o acesso e viabilidade da insulina. As discussões concluíram que a diabetes é um desafio universal para os pacientes não somente em países de renda baixa ou média (LMICs), mas também em mercados desenvolvidos como os EUA, onde os pacientes fora da rede de planos de saúde são forçados a racionar as insulinas devido ao seu alto custo. Acreditamos que a Biocon Biologics, juntamente com outros grupos de interesse, incluindo fornecedores de insulina com o mesmo pensamento, possam habilitar o acesso igualitário às insulinas para pacientes de todo o mundo", disse Christiane Hamacher, CEO da Biocon Biologics.

