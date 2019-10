Simpósio do Conselho das Américas vai reunir líderes empresariais em Miami para discutir liderança na era da disrupção

MIAMI, 11 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 25 de outubro, o Conselho das Américas (Council of the Americas) irá reunir mais de 400 tomadores de decisão de alto nível de empresas, governos e instituições multilaterais de toda a região, no 25º Simpósio do Conselho das Américas e Prêmio BRAVO Empresarial, no Four Seasons Hotel em Miami. Durante a conferência de dia inteiro, representantes de empresas e da sociedade civil irão discutir tópicos que variam da liderança em um mundo em constante disrupção e da revolução do pagamento digital a considerações éticas em inteligência artificial. O Simpósio do Conselho das Américas será transmitido ao vivo por webcast.

"Em épocas de grandes mudanças, é fundamental que os líderes que promovem constantemente o desenvolvimento das Américas, tais como os que participam deste simpósio, discutam essas questões fundamentais que irão conformar o futuro da região", disse a presidente e presidente-executiva da Sociedade das Américas/Conselho das Américas (AS/COA – Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal.

"É uma honra para nós chegar à 25ª edição do Prêmio BRAVO, que passou a simbolizar motivação e inspiração para futuras gerações, que continuarão a trabalhar para o desenvolvimento social e econômico das Américas", disse a vice-presidente da AS/COA, em Miami, Maria Lourdes Gallo.

Na manhã do Simpósio, executivos e presidentes-executivos de algumas das empresas mais proeminentes do hemisfério irão discutir as rápidas mudanças de hoje, que estão impactando a liderança e o crescimento de suas empresas. O evento irá incluir alguns dos seguintes painéis:

Liderança em um mundo em constante disrupção

Executivos de empresas de vários setores irão discutir as qualificações necessárias para liderar em um ambiente global incerto por suas constantes mudanças. Palestrantes: Ana Paula Assis, IBM; Andre El-Mann, Fibra Uno; Andres Gluski, AES Corporation; Gerardo Mato, HSBC; e João Miranda, Votorantim. Moderador: Martin Reeves, BCG Henderson Institute.

Construindo uma empresa centrada no consumidor

Executivos de alto escalão irão compartilhar suas estratégias para atender as expectativas dos clientes, por alavancar novas tecnologias, incluindo inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Palestrantes: Paula Bellizia, Microsoft; Fernando Gonzalez, CEMEX; Erika Herrero, Belcorp; Claudio Muruzabal, SAP; e Paula Santilli, PepsiCo. Moderador: Jose Manuel Rodriguez, CNN en Español.

Desafiadores digitais: a próxima onda de expansões

Startups tecnológicas revolucionaram o cenário competitivo das organizações tradicionais de serviços financeiros, ao oferecer novas alternativas aos consumidores da América Latina. Palestrantes: Kiki del Valle, Mastercard; Osvaldo Giménez, MercadoLibre; Fernando Iraola, Bank of America Merrill Lynch; e Cristina Junqueira, Nubank. Moderador: Jorge Becerra, Boston Consulting Group.

Além disso, haverá três discussões sobre liderança de impacto empresarial e social, durante o dia, lideradas por:

Luis Alberto Moreno , presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Carlos Vives , artista fundador da Tras la Perla e ganhador de diversos prêmios GRAMMY;

, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e , artista fundador da e ganhador de diversos prêmios GRAMMY; Blanca Treviño , presidente e presidente-executiva da Softtek;

, presidente e presidente-executiva da Softtek; Susana Balbo , fundadora da Susana Balbo Wines , e Susan Segal , presidente e presidente-executiva da AS/COA.

Após a conferência, sete líderes destacados das Américas serão homenageados no 25º Prêmio BRAVO Empresarial.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, Baker McKenzie, FedEx Express, gA, IBM, Mastercard LAC, SAP e Softtek.

Organização de apoio: Enterprise Florida.

Parceiros de mídia: CNN en Español e Financial Times.

Parceiro do simpósio: Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Para obter mais informações, visite: www.as-coa.org/bravo.

Siga a discussão no Twitter: #BRAVObiz | @ASCOA.

O Conselho das Américas (COA – Council of the Americas) é a principal organização internacional de negócios, cujos membros compartilham o compromisso comum com o desenvolvimento econômico e social, mercados abertos, estado de direito e democracia no Hemisfério Ocidental. A associação ao Conselho consiste de grandes empresas internacionais que representam um amplo espectro de setores, como bancos e outras instituições financeiras, serviços de consultoria, produtos de consumo, energia, mineração, manufatura, mídia, tecnologia e transporte.

