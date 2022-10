Simpson Technologies schließt sich der Norican-Gruppe an

Erwerb eines Experten für Sandaufbereitung ergänzt globales Angebot

TAASTRUP, Dänemark, 6. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die Norican Group, zu der DISA, ItalPresseGauss, StrikoWestofen und Wheelabrator gehören, hat das US-amerikanische Unternehmen Simpson Technologies übernommen, einen Experten für Anlagen zum Mischen, Kühlen, Handhaben, Rückgewinnen und Analysieren von Sand.

Das 110 Jahre alte Familienunternehmen hat seinen Sitz in Aurora, Illinois, und verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland und Indien. Das Unternehmen ist sowohl in der Gießerei- als auch in der chemischen Prozessindustrie stark vertreten.

Der Zusammenschluss mit dem dänischen Unternehmen Norican wird die globale Reichweite von Simpson erweitern, den gemeinsamen Gießereikunden einen One-Stop-Shop bieten und den Kunden der chemischen Prozessindustrie Zugang zu den führenden digitalen Technologien von Norican verschaffen.

Für Norican ist die Übernahme eine natürliche Erweiterung seines kompletten Gießereiangebots und stärkt seine Fähigkeiten in den Bereichen Sandaufbereitung, Sandregenerierung und Laboranalyse.

Die Marke Simpson wird neben den anderen vier Norican Technologiemarken - DISA, ItalPresseGauss, StrikoWestofen und Wheelabrator, die die Bereiche Gießen, Druckguss, Leichtmetallschmelzen/Dosieren und Strahlen abdecken - sowie der digitalen Marke Monitizer bestehen.

Die Übernahme wurde Anfang Oktober für eine nicht genannte Summe abgeschlossen. Das bestehende Simpson-Team bleibt bestehen. Bruce W. Dienst von Simpson wird die Leitung aller Norican-Aktivitäten in der nordamerikanischen Region übernehmen und gleichzeitig weiterhin als Präsident und CEO von Simpson Technologies tätig sein.

Anders Wilhjelm, CEO der Norican Group, kommentiert: „Ich freue mich, Simpson Technologies in der Norican-Familie willkommen zu heißen. Es ist für beide Seiten eine großartige Partie. Besonders beeindruckt waren wir von Simpsons hervorragender Technologie zur Sandregenerierung und den energieeffizienten kontinuierlichen Sandmischanlagen, die unser Angebot an nachhaltigen Gießereitechnologien perfekt ergänzen. Sie spiegeln ein Ethos wider, das die Ressourcen schätzt und hart daran arbeitet, die Auswirkungen unserer Industrien auf den Planeten zu reduzieren."

Bruce W. Dienst, Präsident und CEO von Simpson Technologies, fügt hinzu: „Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, der Norican-Familie beizutreten, deren Werte und strategische Vision vollständig mit den unseren übereinstimmen. Mit vielen unserer neuen Kollegen arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten zusammen und schätzen sie sehr. In Nordamerika werden wir Simpson weiter mit unseren Schwestermarken DISA, Wheelabrator und Monitizer integrieren, um eine Komplettlösung anzubieten, die Gussteile von höchster Qualität produziert. Mit Norican wird Simpson seine innovativen Technologien für einen größeren, weltweiten Kundenstamm zugänglich machen und dabei einen beispiellosen lokalen Support und technische Unterstützung bieten."

Die Prozesse von Simpson Technologies werden in den kommenden Monaten in die Systeme von Norican integriert.

Mehr über Simpson und Norican finden Sie unter www.simpsongroup.com und www.noricangroup.com .

