Sims Lifecycle Services participe au Partenariat de l'électronique circulaire

Une nouvelle alliance d'organisations internationales et de leurs sociétés membres forme un partenariat afin d'élaborer une feuille de route pour l'électronique circulaire

GENÈVE, 16 juin 2020 /PRNewswire/ -- Sims Lifecycle Services (SLS), au premier plan mondial du recyclage des biens pour TI (ITAD, IT Asset Disposition) et de l'électronique (en anglais) annonce sa participation au Partenariat de l'électronique circulaire. Sous la direction du Forum économique mondial et du Conseil mondial des affaires pour le développement durable (WBSCD), ce groupe rassemble des organisations membres qui représentent la totalité de la chaîne logistique de l'électronique.

L'intervention de Sims Lifecycle Services comporte des contributions judicieuses à des réunions, la préparation et l'examen de rapports sur les filières et une collaboration avec d'autres membres dans les groupes de filières pour découvrir les avantages. Ces efforts contribuent tous à l'élaboration d'une feuille de route pour l'électronique circulaire.

Jelle Slenters, responsable du développement économique pour la Zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) a affirmé : « Pour aboutir à une économie circulaire pour l'électronique, il nous faut collaborer avec les fabricants, les détaillants, les universités, les organisations gouvernementales et les représentants de l'écosystème de l'électronique dans sa totalité. »

Slenters a ajouté : « Les prestataires d'IAD comme Sims Lifecycle Services jouent un important rôle de soutien dans l'évolution d'une nouvelle vision pour l'électronique où l'on facilite l'écoconception, la dématérialisation, les programmes de reprise et des degrés accrus de réutilisation et de recyclage en boucle fermée. »

« Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à une croissance exponentielle dans la quantité de matériaux électroniques arrivant sur le marché, » a fait observer Sean Magann, directeur général adjoint à l'échelle mondiale pour les ventes et le marketing chez Sims Lifecycle Services. « Les types d'équipement sont en train de changer et les centres de données grandissent de façon significative. Une collaboration afin d'assurer une élimination respectueuse de l'environnement pour ces matériaux est vitale pour notre objectif chez Sims Lifecycle Services : créer un monde sans déchets pour préserver notre planète. »

Chaque année, ce sont approximativement 50 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques ('e-waste') qui sont produits, dont moins de 20 pour cent sont recyclés formellement. Le Partenariat de l'électronique circulaire s'est engagé à définir et partager une vision, un instantané et une feuille de route pour l'électronique circulaire.

En apprendre davantage sur la façon dont SLS s'engage à aider à piloter les initiatives d'économie circulaire avec ses clients.

À propos de Sims Lifecycle Services

Sims Lifecycle Services (SLS), nouvelle image de la marque Sims Recycling Solutions propose des solutions permettant de prolonger la vie des appareils pour technologies de l'information (TI) et l'électronique, la Société reconnaissant la valeur dans les biens, composants et matériels électroniques en fin de vie.

SLS procure aide les entreprises des Fortune 500 à naviguer à travers les changements technologiques continuels grâce à une gestion sûre et responsable de l'élimination des équipements pour TI et le recyclage des produits électroniques. SLS travaille avec des entreprises et d'importants prestataires de nuage afin d'assurer la mise hors service de biens de TI et d'équipements de centres de données des sociétés.

Les services d'élimination des biens de TI (ITAD) et de recyclage offerts par SLS soutiennent le mouvement de l'industrie électronique évoluant vers la circularité. Les clients de SLS bénéficient de la sûreté des données, d'une valeur maximale pour la récupération des TI, d'une conformité à l'échelle mondiale et d'une utilisation durable des TI. En tant qu'entreprise socialement responsable et nous alignant sur les objectifs du développement durable des Nations Unies, nous sommes constamment à la recherche de nouvelles voies pour contribuer à l'économie circulaire. Pour en savoir plus, visiter www.simslifecycle.com.

Related Links

http://www.simslifecycle.com



SOURCE Sims Lifecycle Services