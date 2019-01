Sinar Mas betrauert das Hinscheiden seines Gründers Eka Tjipta Widjaja

JAKARTA, Indonesien, 27. Januar 2019 /PRNewswire/ -- Die Familie von Sinar Mas, darunter Führungskräfte, Mitarbeiter und Beauftragte aller geschäftlichen Bereiche, betrauern gemeinsam mit der Familie Widjaja das Hinscheiden von Eka Tjipta Widjaja, dem Gründer von Sinar Mas, am Samstag, dem 26. Januar 2019.

Eka Tjipta Widjaja verstarb friedlich zuhause im Alter von 98 Jahren. G Sulistiyanto zufolge, dem Geschäftsführer von Sinar Mas, trugen Alter und Gesundheitszustand als Todesursachen bei.

Als Eka Tjipta Widjaja, seinerzeit noch unter dem Namen Oei Ek Tjhong, in Makassar (South Sulawesi) am 3. Oktober 1938 im Alter von gerade einmal 15 Jahren begann, mit seinem Fahrrad Gebäck und Süßigkeiten zu verkaufen, war dies der Beginn von Sinar Mas.

Obwohl er nur die Grundschule absolvierte, waren seine Überzeugung, dass kein Traum und keine Hoffnung unerreichbar sei sowie sein Engagement für Integrität, Glaubwürdigkeit und Verantwortlichkeit gegenüber Familie, Arbeit und Umfeld die Richtschnur seines Lebens. Diese Werte wurden später zu den Werten von Sinar Mas: Integrität, positive Haltung, Engagement, stete Verbesserung, Innovation und Loyalität.

Sinar Mas

Die Marke Sinar Mas kontrolliert eine Reihe von Firmen mit gemeinsamen Werten und Geschichte. Diese Firmen verbleiben aber unabhängig mit eigenem Management und sind in einer Reihe von Sektoren tätig, darunter Zellstoff und Papier, Agrarwirtschaft und Lebensmittel, Immobilien und Bau, Finanzinstitute, Daten und Telekommunikation, Energie und Infrastruktur. Kürzlich hat Sinar Mas zudem Investitionen in digitale Geschäftsbereiche vorgenommen.

„Die Aufbahrung findet im Bestattungsinstitut RSPAD Gato Subroto, Jalan Abdul Rachman Saleh Nr. 24 – Senen, Central Jakarta statt. Trauernde können ab Sonntag dem 27. Januar um 19:00 Uhr nach der Familie die letzte Ehre erweisen. Wir bitten in dieser Zeit der Trauer um Verständnis", sagte Herr Sulistiyanto. Die eigentliche Bestattung findet am Samstag dem 2. Februar 2019 im Kreise der Familie in Marga Mulya Village, Karawang District, West Java statt.

Die Familie bittet darum, von der Übersendung von Blumen abzusehen. Wir bitten darum, Beileid und Anteilnahme statt dessen in Form von Spenden zur Unterstützung von Opfern von Naturkatastrophen auszudrücken. Sämtliche Spenden werden von der Eka Tjipta Foundation verwaltet.

