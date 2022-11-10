SINBON Electronics представит инновационные решения на выставке electronica 2022

ТАЙБЭЙ, 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SINBON Electronics (TWSE: 3023), один из ведущих в мире поставщиков комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных средств подключения, представит некоторые из своих принципиально новых решений на выставке electronica 2022 в Мюнхене. На стенде 241 в зале A2 вы познакомитесь с новейшими инновациями в области медицины, промышленности, автомобилестроения и электромобилей. Сюда относится индивидуальная конструкция кабельных сборок для оборудования мониторинга пациентов и рентгеновских аппаратов c C-образной дугой, модульная конструкция разъемов для зарядки электромобилей и системная интеграция для электровелосипедов и электронных скутеров, кабельная сборка и сборка печатных плат для интеллектуальных заводов, робототехника и инфраструктура солнечной энергетики.

В этом году выставка electronica пройдет с 15 по 18 ноября 2022 года в выставочном центре Trade Fair Center в Мюнхене (Германия). «SINBON демонстрирует свою продукцию на выставке electronica уже в пятый раз, и мы с нетерпением ждем встречи с нашими клиентами, коллегами и друзьями, — заявил президент по европейским продажам и операциям компании SINBON Electronics Барри Райан (Barrie Ryan). — Мы хотим представить несколько новых инновационных проектов на медицинском, промышленном, электромобильном и автомобильном рынках, включая ряд продуктов для однопарного ethernet, конструкцию нескольких сильноточных разъемов, а также множество решений для электровелосипедов».

Главные объекты стенда:

Оборудование для подзарядки электромобилей , включая зарядные кабели CCS1 и CCS2 для постоянного тока, разъемы для зарядки CCS1 и CCS2 для постоянного тока, адаптер V2L, режим 2 EV IC-CPD.

Кабели для медицинской робототехники, сенсорный кабель для мониторинга пациентов, интеллектуальные кабели SpO 2 и CO 2 , кабели для детектора DR для медицинской визуализации, кабельные сборки для C-дуг.

Заменяемые аккумуляторные разъемы и зарядные кабели для электрических велосипедов, скутеров и мотоциклов, интеллектуальная система управления электровелосипедами для задне- и средне-приводных моделей.

Промышленные соединительные кабели для робототехники, кабели для зарядки складских роботов, солнечные кабели для микроинверторов, кабели серии M, LiDAR, SPE, iX industrial .

Где: electronica, Торгово-выставочный центр Messe München, Германия

Когда: 15–18 ноября 2022 г.

Место: стенд SINBON Electronics, зал A2, стенд 241

Информация о компании SINBON

Компания SINBON (TWSE: 3023), основанная в 1989 году на Тайване, является одним из ведущих в мире поставщиков комплексных услуг по проектированию и производству индивидуальных средств подключения. Компания SINBON предлагает клиентам продукты и услуги OEM/ODM для обеспечения непрерывной надежности и эффективности, сочетая инженерные услуги и отраслевые ноу-хау для обеспечения услуг с добавленной стоимостью. Компания SINBON широко представлена на рынках Тайваня, Китая, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии и Соединенных Штатов. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.sinbon.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

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SOURCE SINBON Electronics