SINBON Electronics devient le dernier membre contributeur du Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC)

TAIPEI, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe SINBON (TWSE : 3023), concepteur et fabricant innovant de produits d'interconnexion pour les marchés de l'e-mobilité et de l'automobile, se joint au Swappable Batteries Motorcycle Consortium (SBMC) fondé par Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor pour accélérer le déploiement de batteries interchangeables dans les véhicules légers, dans un effort conscient de réduction du CO 2 à l'échelle mondiale. SINBON Electronics, qui est désormais membre de ce consortium, participe activement à la conception de caractéristiques communes pour l'interface de charge qui peut être partagée par les batteries, les véhicules et les infrastructures de charge impliqués dans cet éco-système.

Un consortium réunissant des acteurs mondiaux pour réduire les émissions de CO 2 dans le secteur des transports

Alors que l'effort d'électrification visant à réduire le CO 2 à l'échelle mondiale s'accélère, l'industrie de la moto a l'intention de développer l'utilisation des motos électriques. Pour les commercialiser, plusieurs défis doivent être relevés, comme l'extension de l'autonomie, la réduction du temps de charge et la diminution des coûts des véhicules et des infrastructures.

Le SBMC a été lancé par des acteurs mondiaux comme Honda Motor, KTM F&E, Piaggio Group et Yamaha Motor, qui se sont unis pour accélérer le déploiement des motos et des véhicules légers électriques. L'ambition du consortium est de promouvoir des caractéristiques industrielles communes auprès d'organismes de normalisation publics accrédités afin de devenir des standards industriels pour les batteries et les systèmes d'échange, de favoriser l'infrastructure de ces batteries pour un usage commun et de veiller à ce que les motos et les véhicules légers conservent leur rôle dans la mobilité future. Cela rendra les batteries des petits véhicules électriques plus économiques, contribuera à préserver les ressources et, surtout, les rendra plus pratiques pour les clients.

Le SBMC vise à :

Développer des caractéristiques techniques communes pour les « systèmes de batteries »

Essayer et confirmer l'utilisation commune des systèmes d'échange

Établir et promouvoir les caractéristiques communes du consortium en tant que norme au sein des organismes de normalisation européens et internationaux

Étendre l'utilisation de la caractéristique commune du consortium au niveau mondial

SINBON Group, l'acteur du secteur dont les solutions d'interconnexion ont permis de mettre sur le marché plus de 800 000 batteries partagées à ce jour

SINBON est une entreprise mondiale innovante de conception et de fabrication. Quatre des dix premières entreprises mondiales de recharge de VE (véhicule électrique) ont adopté les solutions de SINBON. Grâce à son expertise en matière de connectivité de recharge des véhicules électriques, les solutions de SINBON améliorent la durabilité générale et contribuent à relever l'un des défis mondiaux : le changement climatique. Le groupe étend rapidement son savoir-faire et son expérience des applications automobiles standardisées à un marché plus spécifique comme les applications autonomes et de micromobilité.

La technologie de SINBON vise à obtenir un courant électrique plus élevé et à prolonger le cycle de vie de l'interface de charge, ce qui la rend idéale pour les échanges et la mobilité partagée.

« La technologie au service du bien », déclare Barrie Ryan, président de SINBON Europe. « SINBON apporte maintenant au consortium une conception innovante qui peut aider à avoir le maximum d'entrées/sorties électriques pour étendre l'autonomie et réduire le temps de charge, mais aussi le savoir-faire de fabrication sur la façon de réduire le coût du véhicule et de l'infrastructure afin que cette plateforme commune puisse être réalisée. Grâce à cet effort continu, nous espérons apporter des solutions de mobilité plus propres et plus durables pour transformer nos économies, nos vies et notre planète. »

SOURCE SINBON Electronics