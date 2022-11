SINBON Electronics weźmie udział w targach electronica 2022, podczas których zaprezentuje innowacyjne rozwiązania tworzone na zamówienie

TAJPEJ, 10 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- SINBON Electronics (TWSE: 3023) – jedna z największych na świecie spółek świadczących zintegrowane usługi projektowania i produkcji na zamówienie rozwiązań w zakresie połączeń wzajemnych – zaprezentuje szereg przełomowych produktów ze swojej oferty podczas targów electronica 2022 w Monachium. Zwiedzający stanowisko 241 w hali A2 będą mogli zapoznać się z aktualnymi innowacjami technicznymi w medycynie, przemyśle, motoryzacji i e-mobilności. Wśród prezentowanych rozwiązań znajdą się wykonywane na zamówienie systemy kablowe do urządzeń monitorujących stan pacjenta i aparatów RTG z ramieniem C, modularne konstrukcje gniazd pojazdów elektrycznych i zintegrowane systemy dla elektrycznych rowerów i hulajnóg, systemy kablowe i układy drukowanych na potrzeby inteligentnych fabryk, robotyki i infrastruktury fotowoltaicznej.

W tym roku targi electronica odbędą się w dniach 15-18 listopada w Centrum Wystawienniczym w Monachium. „Firma SINBON prezentuje swoje produkty na targach electronica już po raz piąty. Jest to dla nas świetna okazja do spotkania się z klientami, kolegami z branży i przyjaciółmi – powiedział Barrie Ryan, prezes europejskiego działu sprzedażowo-operacyjnego SINBON Electronics. - Chcemy zaprezentować szereg najświeższych nowatorskich projektów stworzonych do zastosowań w medycynie, przemyśle, e-mobilności i motoryzacji, w tym ofertę produktów dla ethernetu jednoparowego, systemów złączy wysokoprądowych oraz rozwiązań przeznaczonych dla rowerów elektrycznych ."

Do najciekawszych produktów na ekspozycji można zaliczyć:

sprzęt do ładowania pojazdów elektrycznych , w tym kable ładowania DC CCS1 i CCS2, gniazda CCS1 i CCS2, port V2L czy ładowarkę do samochodów elektrycznych IC-CPD (tryb 2),

, w tym kable ładowania DC CCS1 i CCS2, gniazda CCS1 i CCS2, port V2L czy ładowarkę do samochodów elektrycznych IC-CPD (tryb 2), systemy kabli do robotów medycznych, kable do czujników stosowanych w urządzeniach monitorujących stan pacjenta, inteligentne kable do urządzeń mierzących stopień nasycenia krwi tlenem i ilość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, kable czujników cyfrowych do urządzeń stosowanych w diagnostyce obrazowej czy systemy kablowe do aparatów RTG z ramieniem C,

wymienialne złącza akumulatorów i kable do ładowania stosowane w rowerach, hulajnogach i motocyklach elektrycznych, a także inteligentny system prowadzenia rowerów elektrycznych z silnikiem montowanym w piaście tylnej i silnikiem środkowym,

z silnikiem montowanym w piaście tylnej i silnikiem środkowym, kable do ramion robotów przemysłowych, kable do ładowania robotów magazynowych, kable fotowoltaiczne do mikrofalowników, kable M-Series, rozwiązania dla systemów LiDAR, ethernet jednoparowy złącza iX industrial .

Gdzie: targi elektronika, Centrum Wystawiennicze Messe München w Monachium

Kiedy: 15-18 listopada, 2022 r

Stanowisko: SINBON Electronics Booth, Hall A2, Booth 241 (hala A2, stanowisko 241)

SINBON

Spółka SINBON (TWSE: 3023) powstała w 1989 r. na Tajwanie. Jest to jeden z największych na świecie podmiotów świadczących zintegrowane usługi projektowania i produkcji na zamówienie rozwiązań w zakresie połączeń wzajemnych. W swojej ofercie produktów oraz usług OEM/ODM firma SINBON niezmiennie stawia na niezawodność i wydajność, łącząc potencjał techniczny z branżowym know-how, które przynoszą klientom wartość dodaną. SINBON prowadzi szeroko zakrojoną działalność na różnych kontynentach, w tym na Tajwanie, w Chinach, Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Węgrzech oraz Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.sinbon.com albo poprzez kontakt mailowy na adres [email protected] .

