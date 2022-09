Sindicato alerta população sobre riscos de viagens rodoviárias irregulares

SÃO PAULO, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O SETPESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo), que representa as empresas legalizadas e que operam viagens rodoviárias regulares no estado de São Paulo, vem alertar a população acerca de eventos recentes em viagens rodoviárias que causaram inconvenientes aos passageiros.

O portal G1 noticiou no último 12 de setembro que um motorista de ônibus, da empresa parceira Lídia Turismo e que estava a serviço da Buser, foi preso em flagrante por não ter CNH e apresentar documento falso.

O SETPESP acredita que serviços de subcontratação de empresas de fretamento podem potencialmente colocar em risco a segurança e a vida dos passageiros se os controles e critérios de avaliação dessas empresas parceiras forem falhos.

Com o objetivo de trazer informações, esclarecimentos e orientações sobre viajar com segurança, pontualidade e conforto através das empresas regulares, o SETPESP lançou a campanha Busão Legal, criada para incentivar o uso de transportes, por meio de empresas autorizadas a operar esse serviço público.

