Sinfonia Group e F&M Retail annunciano una collaborazione negli Stati Uniti

NEW YORK, VENEZIA, COLONIA, DUBAI, 16 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Sinfonia Group LLC e F&M Retail hanno annunciato oggi la loro collaborazione strategica per lo sviluppo delle attività di retail design nel mercato nord americano.

"Sono lieto di annunciare che Sinfonia Group, LLC ha stretto una alleanza strategica con F&M Retail, un riferimento nella progettazione e costruzione di spazi commerciali già affermatosi con successo in Europa e Middle Est, - ha dichiarato Pierpaolo Martiradonna, Founder e CEO di Sinfonia Group - "Grazie a questa collaborazione, saremo in grado di offrire un servizio sempre migliore sia negli Stati Uniti, che a livello globale."

"La significativa richiesta di progetti di retail design innovativi e qualitativi negli Stati Uniti" - ha dichiarato Lorenzo Tacco, Partner e CEO F&M Retail Italia - "ha stimolato l'interesse a creare una sinergia professionale con Sinfonia Group. Sono certo che questa strategia darà a entrambe le società la possibilità di affrontare al meglio le crescenti esigenze del mercato nord americano ed europeo".

Grazie alla nuova collaborazione, le due società mirano a espandere la propria rete a tutti gli Stati Uniti garantendo un servizio sempre migliore ai propri clienti internazionali che intendono realizzare innovativi spazi retail in Nord America.

"Alla F&M Retail, il successo dei Cliente è una questione di orgoglio personale." - ha dichiarato Lorenzo Tacco – "Avvalendosi di un team internazionale, con sedi a Venezia, Colonia e Dubai, F&M Retail assiste il Cliente in ogni singola fase e per ogni esigenza. I servizi offerti, il know-how e la comprovata professionalità, sono la nostra garanzia per il successo di ogni progetto."

F&M Retail supporta oggi molti brand del lusso, e non solo, nella realizzazione di negozi, uffici e spazi commerciali. La pluriennale competenza nei settori del retail design e del project management, unita alla vasta gamma dei servizi offerti al Cliente, fanno di F&M Retail un partner prezioso e affidabile.

Maggiori informazioni su: http://www.fm-retail.com

Sinfonia Group LLC, pluripremiata società di architettura con sede a New York, vanta clienti nei settori del lusso, lifestyle, fashion e food.

Fondata nel 2011 da Pierpaolo Martiradonna, la società è specializzata sia nel settore residenziale che commerciale offrendo servizi di client rapresentation, progettazione architettonica, project & construction management e construction administration.

Maggiori informazioni su: http://www.sinfoniagroup.com

Contatto:

Pierpaolo Martiradonna, Amministratore Delegato e Fondatore, Sinfonia Group, +1 917 846 7167

Lorenzo Tacco, Partner, F&M Retail, +39 3349089860

http://www.sinfoniagroup.com



