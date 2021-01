SINFONICA Records prepara retorno triunfal da banda Maria Alzira

RIO DE JANEIRO, 14 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Após sabáticos quatro anos, a Maria Alzira volta ao cenário musical com força total e nova formação. O retorno da banda acontece com o lançamento de "O Mundo Tá Louco", álbum inédito que estreia em todas as plataformas de streaming no dia 21 de janeiro.