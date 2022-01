SINGAPORE START-UP AFFYN'S VOORVERKOOP WERD MET SUCCES AFGEROND MET HET OPHALEN VAN 10,4 MILJOEN DOLLAR

De voorverkoop van het FYN-token van Affyn, dat op 30 december 2021 op de markt werd gebracht, was een enorm succes.

SINGAPORE, 13 januari 2022 /PRNewswire/ -- Met twee overtekende rondes in zowel particuliere als strategische rondes, heeft Affyn de eerste verkoopronde binnen 60 uur met succes afgerond. Meer dan 5.700 deelnemers kochten tokens en er werd in deze eerste verkoopronde 10,4 miljoen opgehaald. In totaal heeft Affyn meer dan 18 miljoen dollar binnengehaald.

In de voorverkoopronde vindt u de verkoop van elk FYN-token tegen speciale prijzen met een 10-daagse vergrendeling en een lineaire periode van 6 maanden. Om meer mensen aan de Affyn-gemeenschap te laten deelnemen, mocht elke deelnemer slechts een maximum van 50.000 FYN kopen.

De uitstekende response op de voorverkoopronde geeft het vertrouwen en enthousiasme van het publiek weer als het gaat om het Play-to-Earn-metavers van Affyn, naast hun waardering van de langetermijnvisie van Affyn. Op sociale media hebben velen hun enthousiasme uitgesproken voor het nut van FYN-tokens die zowel in de virtuele als de fysieke wereld kunnen worden gebruikt. Anderen gaven aan uit te zien naar het Play-to-Earn Metaverse (genaamd NEXUS), mobiele geolocatie en AR-functies.

Oprichter en CEO Lucaz Lee:

"We willen onze partners, adviseurs, investeerders en community bedanken voor de enorme steun en het vertrouwen in Affyn. Deze succesvolle voorverkoop geeft een sterk signaal en vertrouwen in onze doelen. 2022 zal ongekend zijn als we de technische ruimte ontsteken door een nieuw metavers-tijdperk in te luiden. We zullen een pionier zijn op het eerste van zijn soort 'Play-to-Earn'-metavers, die de essentie van de werkelijkheid samenvat in een synthetische wereld waar het idee van een echte wereld wordt vertegenwoordigd door digitale avatars, NFT's en activa. We nodigen u graag uit om samen met ons mee te werken aan dit metavers, waar we samen kunnen spelen, verdienen en meer plezier kunnen hebben."

Affyn is een in Singapore gevestigd bedrijf dat een door blockchain aangedreven Metavers-project bouwt met een gratis Free to Play, Play-to-Earn mobiel spel met geïntegreerde geolocatie waar de virtuele en echte wereld samenkomen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden op het gebied van geolocatie en AR-mechanica, heeft Affyn het leuke element van gaming geïntroduceerd in blockchain-technologie, zoals het nut van NFT's en hun officiële valuta

Het FYN-token is het officiële hulptoken voor blockchain. De tokens die spelers verdienen kunnen zowel in de virtuele als in de echte wereld worden gebruikt en vormen een gesloten economie.

Tokens kunnen worden gebruikt om onroerend goed te kopen of leasen, NFT's te kopen en te ruilen en om aan evenementen deel te nemen. De tokens kunnen in het echt worden gebruikt voor aankopen op het gebied van reizen, en lifestyle.

Het team van Affyn bereidt zich nu voor op de volgende stap, waar ze zullen werken met een paar lanceerplatforms voor de komende fondsenwervingsronde. Op 29 januari 2022 vindt ook een evenement voor het genereren van tokens plaats. Het publiek kan daarbij ook een glimp verwachten op te vangen van Buddies, personages in het spel. De trailervideo voor het NEXUS Metaverse wordt in februari uitgebracht.

SOURCE Affyn