Singaporese startup Affyn, een nieuwe ster in de metaversruimte, heeft 2 overtekende rondes fondsenwerving afgerond, waarmee het totaal opgehaalde bedrag op meer dan 7 miljoen uitkomt

De particuliere ronde van Affyn was binnen een week na de aankondiging op de website overtekend, waarna werd besloten tot het organiseren van een nieuwe strategische ronde, die ook weer overtekend is, voorafgaand aan de voorverkoop op 18 december 2021 .

. Gesteund door meer dan 50 durfkapitalisten, institutionele investeerders en partners, wat wijst op een groot vertrouwen en een sterke vraag naar het 'Play-to-Earn'-metavers van Affyn.

SINGAPORE, 9 december 2021 /PRNewswire/-- Singaporese startup Affyn, een door blockchain aangedreven Metavers-project, ontwikkelt een Free-to-Play en Play-to-Earn mobiel spel met geïntegreerde geolocatie en augmented reality (AR)-mogelijkheden.

Het opnieuw definiëren van Free-to-Play (gratis om te spelen) en Play-to-Earn (spelen om te verdienen)

Als een op metavers gebaseerd project met geolocatie-mogelijkheden en augmented reality (AR)-mechanica, introduceert Affyn het leuke concept waar elk karakter in een game, ook wel een "Buddy" genoemd, een non-fungibel token (NFT) is. Voor wie nog niet bekend is met NFT, het betekent alleen maar dat de buddy van u is, en niet van de game-ontwikkelaars. Dit verstoort de traditionele gaming-industrie, waar spelers duizenden uren moeten zwoegen voor in-game items en valuta's die ze niet echt bezitten.

Een gesloten economie creëren

Vergelijkbaar met hoe elk spel zijn eigen verzameling valuta heeft, staat Affyn's valuta ook bekend als FYN tokens. Het is de bedoeling om FYN tokens op een zeer veelzijdige manier te gebruiken - naast de gebruikelijke in-game transacties, is er een toepassing in de fysieke wereld in ontwikkeling. Door het creëren van dit geïntegreerde ecosysteem, waarbij spelers de tokens virtueel kunnen verdienen en ze in de echte wereld kunnen gebruiken, wordt een 'closed-loop'-economie gevormd, die de waarde van FYN-tokens vergroot.

Zorgen voor een duurzame game-economie

Affyn is een van de pioniers van het mobiele Play-to-Earn-model, dat is gemaakt met de bedoeling om de manier waarop spelers waarde kunnen halen uit het ecosysteem in vergelijking met traditionele gaming-platforms, te veranderen. Het team heeft meer dan een jaar gewerkt aan het ontwerpen van een gedetailleerde blauwdruk om een duurzame game-economie te creëren. Dit helpt om ervoor te zorgen dat beloningen op de lange termijn aantrekkelijk blijven voor bestaande en nieuwe spelers.

Lucaz Lee, oprichter en CEO, die de fondsenwerving aanvoert, over de reden waarom hij met dit project is begonnen: "Ons idee van een Metaversum is een wereld waar mensen kunnen samenkomen, spelen en verbinden, niet alleen virtueel, maar ook in het echt. Door blockchain-technologie als brug te gebruiken, wil Affyn een wereldwijde beweging stimuleren, waar we samen kunnen spelen, verdienen en meer plezier kunnen hebben."

