Sinkende Investitionen in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, globale Stagnation und ein Überfluss an Dry Powder: Der Stand der privaten Investitionen in die Infrastruktur

SYDNEY, 13. Okt. 2022 /PRNewswire/ -- Laut einem neuen Bericht, der jetzt vom Global Infrastructure Hub (GI Hub) veröffentlicht wurde, sinken die privaten Investitionen in Infrastrukturprojekte in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, wo Investitionen am dringendsten benötigt werden. Während die Investitionen in den Ländern mit hohem Einkommen im Jahr 2021 um 8,3 % stiegen, gingen sie in den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen zum dritten Mal in Folge zurück, und zwar um 8,8 %.

image_1 Global Infrastructure Hub Chief Executive Officer Marie Lam-Frendo

Gleichzeitig zeigt der Bericht Infrastructure Monitor 2022, dass die privaten Gesamtinvestitionen in Infrastrukturprojekte das achte Jahr in Folge stagnieren, obwohl sie wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht haben. Wie wir bei der COVID-19-Pandemie gesehen haben, machen fehlende Investitionen in eine ausreichende, widerstandsfähige Infrastruktur die Menschen überall verwundbar – durch unzureichende Gesundheitsversorgung, steigende Arbeitslosigkeit, Armut und andere verheerende Auswirkungen.

Die Abschwächung der privaten Investitionen ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Bestand an Dry Powder steigt und die Infrastrukturinvestitionen sich gut entwickeln.

„Dry Powder, also das verfügbare, aber nicht investierte Privatkapital, hat sich seit 2010 auf 298 Mrd. USD vervierfacht", so Marie Lam-Frendo, Chief Executive Officer von GI Hub. „Es ist inakzeptabel, dass wir nicht in die dringend benötigte Infrastruktur investieren, wenn wir das Kapital haben, und wir wissen, dass Investitionen in die Infrastruktur im Vergleich zu Investitionen in andere Anlageklassen eine starke Performance aufweisen."

Der Bericht stellt fest, dass das beispiellose Ausmaß an grünen Privatinvestitionen, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien, eine „grüne Einlage" darstellt. Die grünen Investitionen außerhalb der erneuerbaren Energien sind jedoch nach wie vor gering und müssen gesteigert werden, um die Klimaziele zu erreichen.

„Wir können es uns nicht leisten, weder die Krise bei den Infrastrukturinvestitionen noch die Klimakrise zu ignorieren. Durch die Zusammenarbeit von öffentlichem und privatem Sektor können wir auf eine Lösung für beide Probleme hinarbeiten", sagte Lam-Frendo. „Die unmittelbare und absolute Priorität für die Infrastrukturgemeinschaft besteht darin, ihre Kräfte zu bündeln und einen massiven Investitionsschub auszulösen."

Der Infrastructure Monitor 2022 liefert Regierungen und Investoren Daten, mit denen sie ihre Investitionen gezielt einsetzen können, um eine maximale Wirkung zu erzielen. Dies ist die dritte Ausgabe des Vorzeigeberichts des GI-Hub und deckt Trends in diesem Bereich ab:

Private Investitionen in Infrastrukturprojekte

Performance der Infrastrukturinvestitionen

Verfügbarkeit von privatem Kapital für die Infrastruktur

Die Rolle der multilateralen Entwicklungsbanken bei privaten Investitionen in die Infrastruktur.

