Sino Biological gibt den erfolgreichen Abschluss des Public Offerings in Höhe von 4,98 Milliarden RMB und die Börsennotierung an der Shenzhen ChiNext Stock Exchange bekannt

Die erfolgreiche Börsennotierung von Sino Biological ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen des strategischen Wachstumsplans des Unternehmens. Dieses Angebot rechtfertigt nicht nur das derzeitige Geschäftsmodell und Portfolio, sondern bietet auch eine neue Ausgangsbasis für das künftige Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens, indem es die finanzielle Grundlage für eine breite und schnelle Ausweitung der bestehenden Fähigkeiten von Sino Biological schafft. Dr. Liangzhi Xie, Vorsitzender von Sino Biological, erklärte in seiner Rede anlässlich der Börsenzulassung, dass Sino Biological durch dieses Angebot in der Lage sein wird, seine Stärke als einer der weltweit führenden Anbieter von Forschungsreagenzien und Dienstleistungen weiter auszubauen und gleichzeitig seine Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität zu verbessern. Diese Bemühungen werden den Anlegern mehrfachen Nutzen bringen, wie z. B. eine Steigerung des Shareholder Value, und sich gleichzeitig positiv auf die Gesundheit und das Wohlergehen der Gesellschaft auswirken