Sino Park gewinnt 2019 Sustainable Cities and Human Settlements Award

Chinesisches Modell menschlicher Siedlungen gewann die Aufmerksamkeit der Welt

ADDIS ABEBA, Äthiopien, 9. September 2019 /PRNewswire/ -- Das 14. Global Forum on Human Settlements (GFHS) fand am 6. September im United Nations Conference Centre (UNCC) in Addis Abeba, Äthiopien, statt. Im Rahmen dieses Forums wurde der „2019 Sustainable Cities and Human Settlements Award" (SCAHSA) offiziell bekannt gegeben. Der gemäß Level 5A klassifizierte Sino Park in der Yushan Shanghu Scenic Area gewann den „Global Human Settlements Award" und ist damit das erste preisgekrönte Wohnungsbauprojekt in Suzhou in den 14 Jahren des Bestehens dieser Auszeichnung.