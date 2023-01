Sinoboom : Champion caché, récompensé par le 5e « Champion invisible du Made in China »

CHANGSHA, Chine, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Sinoboom a récemment figuré dans la 5e liste des « champions invisibles du Made in China », organisée par l'organisation médiatique « Chinese and Foreign Management Media », en reconnaissance de son statut de fabricant leader de PTEM d'excellente qualité. En tant que fabricant d'équipements d'accès développé indépendamment en Chine depuis sa création il y a 15 ans, Sinoboom a contribué à briser le moule de l'industrie, selon lequel ces équipements étaient traditionnellement fabriqués en Europe et aux États-Unis.

Parmi les utilisations notables des équipements Sinoboom en 2022, citons l'assistance au lancement du projet de fusée ZK-1A qui a transporté six satellites scientifiques dans l'espace. Sinoboom a été choisi pour ces événements importants et très médiatisés pour la solide fiabilité et la haute qualité de l'équipement, signifiant la profonde confiance des clients dans la marque.

Depuis 2008, Sinoboom a toujours mis l'accent sur l'innovation et reconnu l'importance d'une recherche et d'un développement rigoureux. Cette approche a conduit au lancement de produits révolutionnaires, comme le développement d'une nacelle à flèche articulée de 46 mètres en 2019, qui a battu trois records mondiaux et qui détient toujours le record de la plus haute nacelle du monde.

D'importants investissements ont été réalisés dans la capacité de production. En 2021, Sinoboom a collaboré avec Siemens pour mettre en œuvre des processus de production numérisés dans un atelier automatisé doté d'une technologie de pointe de classe mondiale, conçue pour accroître la productivité, l'efficacité, la rapidité et la qualité. Cette capacité d'exploitation efficace et cette forte capacité de service de marketing mondial ont jeté des bases solides pour que Sinoboom puisse faire passer ses activités internationales à un niveau supérieur.

À propos de Sinoboom

Fondé en 2008, Sinoboom est un fabricant mondial de solutions de plateformes de travail élévatrices mobiles (PTEM) et a intégré le Top 10 du classement annuel Access M20 d'Access International en 2021. Son siège mondial est situé à Changsha, en Chine, la capitale du pays pour la construction et la fabrication de machines lourdes. Spécialisé dans la recherche de pointe, la fabrication de qualité et le support produit, Sinoboom propose l'une des gammes de produits les plus complètes du secteur. Ses produits peuvent être achetés et faire l'objet d'une assistance par le biais du réseau international, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud-Est, en Australie, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Pour en savoir plus sur les produits et services de Sinoboom, visitez le site www.sinoboom.com

Pour plus d'informations et de matériel médiatique : Lily Fang

Responsable du marketing de marque chez Sinoboom

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1975724/image_5026265_38112155.jpg

SOURCE SINOBOOM