Sinoboom: ein „versteckter Champion", ausgezeichnet im Rahmen der 5. Ausgabe von „Made in China Invisible Champion"

CHANGSHA, China, 3. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Sinoboom wurde vor kurzem in die Liste der 5. Ausgabe von „Made in China Invisible Champion" aufgenommen, die von der Medienorganisation „Chinese and Foreign Management Media" organisiert wurde. Damit wurde der Status des Unternehmens als führender Hersteller von qualitativ hochwertigen Hubarbeitsbühnen anerkannt. Seit der Gründung vor 15 Jahren entwickelt Sinoboom in China unabhängig Hubgeräte, die dazu beigetragen, die Verkrustung der Branche aufzubrechen, da solche Geräte herkömmlicherweise in Europa und den USA hergestellt wurden.

Zu den bemerkenswerten Einsätzen der Geräte von Sinoboom im Jahr 2022 gehört der Start des Raketenprojekts ZK-1A, das sechs wissenschaftliche Satelliten ins All brachte. Sinoboom wurde aufgrund der soliden Zuverlässigkeit und der hohen Qualität seiner Geräte für solche wichtigen und hochkarätigen Veranstaltungen ausgewählt, was ein Zeichen für das große Vertrauen der Kunden in die Marke ist.

Seit 2008 hat sich Sinoboom stets auf Innovationen konzentriert und die Bedeutung einer konsequenten Forschung und Entwicklung erkannt. Dieser Ansatz hat zur Einführung bahnbrechender Produkte geführt, wie z. B. der Entwicklung einer 46 Meter hohen Gelenkhebebühne im Jahr 2019, die drei Weltrekorde gebrochen hat und noch immer den Rekord als höchste Hebebühne der Welt hält.

Es wurde erheblich in schlanke Fertigungskapazitäten investiert. Im Jahr 2021 arbeitete Sinoboom mit Siemens zusammen, um digitalisierte Produktionsprozesse in einer automatisierten Werkstatt zu implementieren, die mit modernster Technologie ausgestattet ist und die Produktivität, Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität steigern soll. Diese effizienten Betriebsabläufe und die starken globalen Marketing-Service-Kapazitäten haben eine solide Grundlage für Sinoboom geschaffen, um seine Geschäfte weltweit auf eine neue Ebene zu bringen.

Das 2008 gegründete Unternehmen Sinoboom ist ein weltweit tätiger Hersteller von mobilen Hubarbeitsbühnen (MEWP) und stieg im Jahr 2021 in die Top 10 der jährlich von Access International veröffentlichten Access M20 auf. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Changsha, China – der Hauptstadt des Landes für die Herstellung von Bau- und Schwermaschinen. Sinoboom hat sich auf Spitzenforschung, Qualitätsfertigung und Produktsupport spezialisiert und bietet eine der umfassendsten Produktreihen der Branche. Die Produkte von Sinoboom können über das globale Netzwerk erworben und unterstützt werden, unter anderem in Nordamerika, Europa, Südostasien, Australien, im Nahen Osten und in Südamerika. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Sinoboom finden Sie auf www.sinoboom.com.

