Sinocare présente ses produits pour la gestion du diabète et des maladies chroniques lors de la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique

CAETE est une plate-forme importante pour la Chine et les pays africains pour mener une coopération économique et commerciale, et des échanges et dialogues intéressants. Sous le thème « Nouveau départ, nouvelles opportunités, nouvelles réalisations », l'événement de cette année est axé sur les domaines des produits alimentaires et agricoles, des industries médicales et de santé, de la coopération en matière d'infrastructures et de chaînes industrielles, ainsi que de la coopération économique et commerciale approfondie. Sinocare a présenté un certain nombre de produits de pointe qui favoriseront davantage la coopération entre les secteurs médical et de la santé de la Chine et de l'Afrique, et permettront la construction d'une communauté médicale commune.

« Chez Sinocare, notre vision consiste à fournir des produits et des services de haute qualité aux personnes souffrant de diabète et d'autres maladies chroniques afin de les aider à améliorer leur qualité de vie. Nous avons hâte de travailler avec des professionnels de santé et des entreprises privées en Afrique pour fournir à davantage de personnes des solutions accessibles et abordables pour la gestion du diabète », a déclaré Louis Hu, directeur régional de Sinocare pour l'Afrique.

Lors de la CAETE, Sinocare a lancé ses produits phares pour quatre maladies chroniques : le Gold AQ PLUS et le Safe AQ Smart pour la glycémie, l'AES-U111 pour la pression artérielle ; iCARE2100 pour l'analyse multi-index ; et PCH50 pour l'analyse de l'HbA1C. Avec des caractéristiques et des avantages notables, les produits de Sinocare ont attiré l'attention d'innombrables participants qui se sont arrêtés sur le stand pour une consultation.

Gold AQ PLUS possède des propriétés électrochimiques supérieures et une résistance à la corrosion extrêmement importante avec une bandelette de test d'électrode en or pur à 99,99%. Le système est capable de détecter avec précision la température de l'échantillon de sang, le HCT et la température ambiante, et de corriger automatiquement les écarts de résultat. Son autre glucomètre phare exposé était le Safe AQ Smart, doté d'un système FAD-GDH pour des résultats exacts et précis, d'un système d'exploitation facile d'utilisation qui ne nécessite aucun codage et d'une éjection automatique des bandelettes de test.

Pour les patients présentant un taux de cholestérol élevé, le détecteur de lipides et de glycémie à double usage peut être utilisé pour la mesure quantitative du CT, du HDL, des TG et du GLU. Le détecteur a un débit rapide de glucose en 5s et de lipides en 100s, et prend en charge l'impression en ligne par USB et la transmission de données par Bluetooth. Par ailleurs, le système de surveillance de la glycémie et de l'acide urique à double fonction Safe AQ-UG peut être utilisé pour les personnes souffrant de diabète et d'hyperuricémie. Safe AQ UG respecte la norme ISO15197 2013 et est équipé d'une éjection automatique des bandelettes et d'un code intelligent pour les tests d'acide urique.

En outre, iCARE2100 est l'instrument multiplateforme innovant de Sinocare possédant plusieurs indicateurs pour réaliser des tests pratiques au chevet du patient. Alimenté par la technologie principale Liquid Phase iPOCT, iCARE 2100 prend en charge une haute précision et une détection instantanée. Sans utiliser d'autres consommables, les praticiens peuvent réduire les coûts des tests sans compromettre la qualité.

Au-delà de la Chine, Sinocare est présent dans 42 pays d'Afrique, dont l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et plus encore. L'ensemble de ses ventes à travers le continent ont atteint plus de 110 millions de yuans, les produits les plus populaires de Sinocare étant les systèmes de surveillance de la glycémie, les tensiomètres, les analyseurs de profil lipidique et les détecteurs de HbA1c. La croissance rapide de Sinocare en Afrique s'explique par ses systèmes indolores et faciles à utiliser qui conviennent à un grand nombre de personnes, ainsi que sa stabilité de prélèvement d'échantillons et de bandelette de test avec une technologie brevetée.

Sinocare continue de se développer activement en Afrique et prévoit de créer des usines de production en Algérie et en Égypte pour réaliser la production locale de bandelettes de test de glycémie. Cette initiative réduira considérablement les coûts et le temps de transport, et accélérera ses capacités à fournir aux populations africaines des produits pour la surveillance du diabète.

À propos de Sinocare :

Sinocare compte 19 ans d'expérience dans le secteur des lecteurs de glycémie depuis sa fondation en 2002. La société se consacre au développement, à la production et à la vente de la détection rapide des maladies chroniques grâce à l'utilisation de la technologie des biocapteurs. En 2016, après avoir acquis avec succès Nipro diagnostic Inc. (maintenant renommée Trividia Health Inc.) et PTS Diagnostics Inc., Sinocare est devenu le numéro 5 mondial des fabricants de glucomètres et l'une des principales sociétés au monde d'appareils de test au point de service.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.sinocareintl.com

Facebook : Sinocare In'tl

Contact pour les médias : Echo Gao

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1637313/Sinocare_Headquarters.jpg

SOURCE Changsha Sinocare Inc