SINOMED annonce que le DES HT Supreme présente des performances similaires à celles du leader du marché pour le traitement de lésions complexes

L'étude PIONEER III a enrôlé 1 629 patients (contrôle randomisé dans un rapport 2:1 expérimental) d'Amérique du Nord, d'Europe et du Japon, avec un sous-groupe de patients souffrant de pathologies complexes présentant un taux de défaillance des lésions cibles (TLF) similaire après un an. Les lésions des patients étaient considérées comme complexes selon le type B2/C de la classification ACC/AHA. Le TLF du HT Supreme était de 5,8 %, alors qu'il était de 5,9 % pour le groupe témoin, sans différence statistique. De plus, dans les deux groupes, les données en matière de lésions longues présentant une calcification et une tortuosité sévères n'ont révélé aucune différence.

« Le taux de défaillance des lésions cibles du HT Supreme après un an est très bas et se compare favorablement aux dispositifs actuels les plus performants », a déclaré le professeur Andreas Baumbach de l'Université Queen Mary de Londres, au Royaume-Uni, et cochercheur européen dans le cadre de l'étude PIONEER III. « Il est important pour les praticiens de comprendre comment les nouveaux dispositifs fonctionnent dans des lésions plus complexes, car cela reflète ce à quoi ils ont à affaire au quotidien. »

« À mesure que notre programme clinique avance et que nous continuons de voir les mêmes données, fiables et cohérentes d'un essai à l'autre, nous sommes de plus en plus convaincus que notre stent pour le traitement ciblé est l'approche appropriée », a déclaré Jianhua Sun, président et PDG de SINOMED. « Le fait que tous les types de patients pourront bénéficier d'une nouvelle solution sûre est un réel avantage. »

De plus amples informations sur l'étude PIONEER III sont disponibles sur le site www.clinicaltrials.gov , identifiant : NCT03168776.

À propos du stent à élution de médicaments HT Supreme :

Le HT Supreme constitue une nouvelle catégorie de stents valorisant une guérison précoce et rapide. Grâce à des conceptions brevetées et à des procédés exclusifs, le HT Supreme a été conçu pour accélérer le processus de cicatrisation des patients et rétablir la fonction de protection naturelle de leurs vaisseaux. Ce mécanisme de traitement ciblé peut aider à surmonter le problème de longue date de l'implantation des stents à élution de médicaments traditionnels, ce qui, à long terme, générera des résultats plus sûrs.

À propos de SINOMED

SINOMED est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux engagée dans la recherche, le développement, la production et la distribution commerciale de dispositifs d'intervention. Nous nous concentrons sur le développement de technologies de pointe pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans le traitement interventionnel des maladies coronariennes, neurovasculaires et cardiopathies structurelles. Notre mission est d'exposer davantage de patients aux avantages de nos innovations médicales, afin d'augmenter leur longévité et qualité de vie. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : www.sinomed.com .

