Sinopec accède au Shanghai Futures Exchange avec l'enregistrement de l'asphalte « Donghai »

L'asphalte « Donghai » de Sinopec, avec un volume de production annuel de 8 millions de tonnes, occupe une part de 29 % du marché intérieur et s'exporte vers 17 pays des cinq continents. Grâce à ses excellentes performances en termes de stabilité et de résistance à l'abrasion et au vieillissement, l'asphalte « Donghai » représente un matériau de choix pour plusieurs des projets majeurs en Chine, notamment l'avenue Chang'an de Pékin, l'aéroport international de Pékin-Daxing, la Nouvelle Zone de Xiong'an, les Jeux olympiques d'hiver et le circuit international de F1 à Shanghai.

L'asphalte est un produit à terme de matières premières étroitement lié au marché international du brut. Depuis leur lancement en 2013, les contrats à terme sur asphalte sont devenus des instruments activement négociés sur le marché à terme chinois. Outil important en matière de couverture des risques, les contrats à terme sur asphalte peuvent aider les entreprises du secteur pétrochimique ou actives dans la construction de routes à atténuer les risques en fixant les coûts ou les bénéfices.

Dans le cadre du projet visant à ouvrir davantage le secteur de l'énergie en Chine, Sinopec a collaboré avec le Shanghai Futures Exchange afin de créer le produit à terme pour l'asphalte « Donghai ».

Dans le cadre du projet du gouvernement central visant à ouvrir davantage le secteur de l'énergie, Sinopec a collaboré avec le Shanghai Futures Exchange afin de créer le produit à terme pour l'asphalte « Donghai ».

En prévision de l'enregistrement de la marque, Sinopec Refinery Sales Co, une unité de Sinopec, a travaillé en collaboration avec cinq filiales de production d'asphalte de Sinopec pour créer un produit à terme très stable.

Par le biais de cette mesure, les futurs prix de l'asphalte pourront être plus proches des prix au comptant, permettant aux clients d'acheter l'asphalte sur l'un ou l'autre marché, et accélérant ainsi la circulation de la marchandise tout en améliorant les fonctions de couverture des risques et de détermination des prix des contrats à terme sur asphalte.

À travers des partenariats noués avec des projets d'ingénierie à l'étranger et des contrats à long terme, l'asphalte « Donghai » de Sinopec s'exporte vers 17 pays, dont une douzaine appartenant à l'initiative « la Ceinture et la Route », notamment le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan et la Zambie. Au cours des trois premiers trimestres 2019, 500 000 tonnes d'asphalte « Donghai » ont été exportées.

Le lancement de l'asphalte « Donghai » de Sinopec traduit la volonté de Sinopec de jouer un rôle actif dans le cadre des trois principaux produits à terme de la pétrochimie, à savoir le pétrole brut, le mazout et l'asphalte, et offre une base à de nouveaux produits à terme dans les domaines du gaz liquéfié, de l'essence et du diesel.

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. (HKEX : 386 ; SSE : 600028 ;NYSE : SNP) est l'une des plus grandes sociétés d'énergie et de produits chimiques intégrée et basée sur la recherche et le développement de Chine. Ses activités principales comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres produits et technologies.

Pour mener à bien sa mission visant à « nourrir la beauté de la vie (fueling beautiful life) », Sinopec met en place des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faible émissions de carbone afin de créer une entreprise de premier plan mondial dans les domaines de l'énergie et de la chimie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1020741/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1020742/2.jpg

SOURCE Sinopec