Sinopec achève l'installation du plus grand réacteur d'hydrogénation du monde

Conçu par Sinopec Engineering, le plus grand réacteur d'hydrogénation (unité unique) du monde pèse 3025 tonnes, soit l'équivalent de 17 baleines bleues, le plus grand animal de la planète, et a une hauteur de 72 mètres (236,2 pieds) qui correspond à un bâtiment de 26 étages. Le diamètre extérieur du réacteur est de 6,156 mètres (20,2 pieds) et l'épaisseur des parois est de 320 mm. Il s'agit de l'équipement de base du projet d'intégration raffinage-chimie de 40 millions de tonnes/an de Zhejiang Petroleum & Chemical, phase II.

L'installation record a adopté le système de levage à portique hydraulique coulissant de 5200 tonnes pour la principale tâche de levage et une grue sur chenilles XGC28000 de 2000 tonnes a coordonné le levage depuis l'autre extrémité.

Le système de levage à portique hydraulique de 5200 tonnes présente l'avantage de pouvoir soulever des poids lourds, de se déplacer intégralement et de nécessiter moins d'étapes de montage et de démontage de la tour centrale. Cette solution a permis de minimiser efficacement l'impact sur le chantier et de raccourcir la durée globale de la construction.

Le système de levage à portique hydraulique de 5200 tonnes sera déplacé intégralement pour préparer le levage et l'installation du deuxième réacteur d'hydrogénation, il effectuera six autres tâches de levage similaires dans les prochains mois.

À propos de Sinopec

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration et la production, le transport par pipeline et la vente de pétrole et de gaz naturel ; la vente, le stockage et le transport de produits pétroliers, de produits pétrochimiques, de produits chimiques à base de charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques ; l'importation et l'exportation, y compris une activité d'agence d'importation et d'exportation de pétrole, de gaz naturel, de produits pétroliers, de produits pétrochimiques et chimiques et d'autres produits et technologies ; et la recherche, le développement et l'application de technologies et d'informations.

Sinopec se donne pour mission de « Nourrir la beauté de la vie », fait des « personnes, de la responsabilité, de l'intégrité, de la précision, de l'innovation et du mutuellement avantageux » ses valeurs fondamentales, poursuit des stratégies axées sur la valeur, le développement fondé sur l'innovation, l'allocation intégrée des ressources, la coopération ouverte et la croissance verte et à faible émission de carbone et s'efforce de réaliser sa vision d'entreprise, qui est de construire une société énergétique et chimique de premier plan au niveau mondial.

