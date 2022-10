Sinopec annonce une découverte majeure de gaz de schiste dans le bassin de Sichuan : Première percée dans la formation cambrienne de Qiongzhusi

PÉKIN, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Sinopec Southwest Oil & Gas Company of China Petroleum (« Sinopec Southwest ») & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a découvert de nouvelles réserves de gaz de schiste dans le puits d'exploration Jinshi 103HF déployé dans le bassin du Sichuan. Avec une production quotidienne de gaz naturel atteignant 258 600 mètres cubes et une capacité de ressources évaluée à 387,8 milliards de mètres cubes, il s'agit d'une percée majeure pour l'exploration du gaz de schiste en Chine, et de la première découverte dans la formation cambrienne de Qiongzhusi. Cette découverte a permis d'accroître considérablement les réserves de gaz de schiste et favorisera l'exploration et la production de gaz de schiste dans le bassin du Sichuan.

Le bassin du Sichuan se compose de deux formations principales, le Longmaxi et le Qiongzhusi. La première a fait l'objet d'une exploration et d'une production importantes, notamment le premier champ de gaz de schiste profond de Chine, Weirong, tandis que le Qiongzhusi présente le plus grand potentiel d'exploration future. Cette percée donnera une forte impulsion à l'extension de l'exploration et du développement du gaz de schiste à partir d'une seule formation pour atteindre de nouvelles formations et de nouveaux types de champs, et contribuera à la constitution d'une réserve nationale de gaz naturel (gaz de schiste) d'une capacité de 100 milliards de mètres cubes dans la région du Sichuan et de Chongqing.

Sinopec Southwest a abandonné la méthode traditionnelle de recherche de gaz de schiste dans le schiste noir riche en matières organiques et a établi de nouvelles normes d'évaluation pour les couches de schiste cambrien, ce qui a conduit à la découverte de la couche cible d'exploration du gaz de schiste limoneux. Face aux défis de la couche de schiste mince, de la grande différence de contrainte longitudinale et de la difficulté de transformation à l'échelle, la société a mis en œuvre un nouveau processus de fracturation et un nouveau système de fluide de fracturation pour réaliser une transformation par fracturation à plusieurs étapes.

Au cours de la dernière décennie, Sinopec Southwest a fait progresser l'exploration et le développement du pétrole et du gaz, avec des réalisations majeures telles que l'achèvement du premier champ de gaz récifal ultra profond et à haute teneur en soufre au monde, le champ de gaz de Yuanba, et l'identification du premier champ de gaz de schiste profond de Chine, le champ de gaz de schiste de Weirong. La société a mis en œuvre de nouvelles réserves de l'ordre de plus de 100 milliards de mètres cubes, dont les formations Hexingchang Xujiahe, Yongchuan Longmaxi et Jingyan Qiongzhusi. Sa production annuelle de gaz naturel est passée de 2,82 milliards de mètres cubes en 2012 à 8,001 milliards de mètres cubes en 2021, avec une production cumulée de 52,95 milliards de mètres cubes, ce qui fait de la filiale le plus grand producteur de gaz naturel du groupe Sinopec.

