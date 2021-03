Sinopec assina um acordo de longo prazo com a Qatar Petroleum para a compra de 2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano

"Esperamos poder colaborar ainda mais com a Qatar Petroleum no futuro. A Sinopec sempre defendeu o desenvolvimento de energia verde e limpa e o acordo de longo prazo para fornecimento de GNL não apenas atenderá às necessidades do mercado chinês, como também demonstrará o compromisso da Sinopec com um caminho de desenvolvimento de baixo carbono, verde, seguro, responsável e sustentável", observou Zhang. "Acreditamos firmemente que é responsabilidade de todo o setor e de todas as empresas atingir o pico das emissões de carbono e alcançar o carbono neutro, o que é necessário para a transformação e o desenvolvimento do setor."

Saad Sherida Al-Kaabi, Ministro de Estado para Assuntos de Energia do Estado do Qatar, presidente e CEO da Qatar Petroleum, expressou que a celebração do primeiro contrato de GNL de longo prazo com a Sinopec consolidou ainda mais as boas relações entre os dois países e que também marca o início do estabelecimento de um relacionamento cooperativo produtivo de longo prazo entre a Qatar Petroleum e a Sinopec.

A cooperação da China e do Qatar no setor de energia começou em 2009, e essa cooperação aumentará ainda mais a capacidade da Qatar de abastecer o mercado chinês para atender à crescente demanda, bem como destacar a posição de liderança da Qatar Petroleum no setor.

A China é um parceiro chave e estratégico de energia para o Estado do Qatar em toda a cadeia de valor de energia, fornecendo 62 milhões de toneladas de GNL para a China desde 2009. Com o governo introduzindo uma série de medidas de proteção ambiental, o mercado de GNL da China manterá um crescimento constante no futuro, trazendo grandes perspectivas de cooperação entre ambas as partes.

A Qatar Petroleum é a empresa nacional de petróleo do Qatar, fundada em novembro de 1974. É responsável pelo desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Estado do Qatar e seus principais negócios incluem exploração e desenvolvimento de petróleo e gás.

Sobre a Sinopec

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e produtos químicos da China. Suas principais operações incluem a exploração e produção, transporte de gasodutos e venda de petróleo e gás natural; a venda, o armazenamento e o transporte de produtos petrolíferos, produtos petroquímicos, produtos químicos de carvão, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos; a importação e exportação, incluindo uma agência de importação e exportação, de petróleo, gás natural, produtos petrolíferos, produtos petroquímicos e químicos e outras commodities e tecnologias; e pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias e informação.

A Sinopec estabelece como sua missão corporativa, "estimular uma vida bonita", e coloca "as pessoas, a responsabilidade, a integridade, a precisão, a inovação e o ser bom para todos" como seus valores corporativos fundamentais, busca estratégias de orientação de valor, desenvolvimento orientado para a inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e baixo em carbono, e se esforça para alcançar sua visão corporativa de construir uma empresa líder mundial em energia e produtos químicos.

Para mais informações, acesse http://www.sinopec.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1471870/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

FONTE Sinopec Group

Related Links

http://www.sinopec.com/



SOURCE Sinopec Group