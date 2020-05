Sinopec coloca maior porto petroquímico da China em operação

ZHANJIANG, China, 11 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Sinopec Corp (HKG: 0386), principal empresa de energia e substâncias químicas da China, colocou em operação o maior porto petroquímico da China, com a bem-sucedida atracação e descarga do navio-tanque de petróleo cru (VLCC) New Renown, vindo do Oriente Médio. O navio-tanque foi recebido no novo terminal petrolífero de 300.000 toneladas no Porto da Refinaria Zhongke da Sinopec, que faz parte do modelo de produção "terminal na frente, usina atrás" ("front terminal, rear plant") da empresa.