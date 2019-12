Sinopec completa unidade principal da maior refinaria do Oriente Médio

Lançado em outubro de 2015, o projeto da refinaria Al-Zour é a mais recente conquista da cooperação sino-kuwaitiana, que também detém o recorde de ser a maior construção única do mundo até o momento. Quase 500 empresas de 50 países e regiões participaram do projeto. A refinaria de alta qualidade está sendo construída com um investimento de US$ 1,39 bilhão e produz principalmente gasolina, diesel e querosene para os padrões de emissão Euro 5.

Como uma das empreiteiras gerais do projeto da refinaria de Al-Zour, a Sinopec Luoyang Engineering adotou um sistema de trabalho colaborativo inteligente e utilizou projetos virtuais para coordenar com parceiros globais e compartilhar dados para concluir as 15 plantas de produção de processo, incluindo a planta de hidrodessulfurização.

A ênfase nos materiais de origem local criou um impulso para as indústrias manufatureiras do Kuwait, bem como o desenvolvimento da economia local e a criação de um grande número de oportunidades de emprego.

Usama Ali, gerente de projetos da refinaria Al-Zour, falou muito bem da Sinopec como um "parceiro confiável, profissional e trabalhador" e espera que a Sinopec continue a participar de outros projetos no Kuwait.

A refinaria de Al-Zour fornecerá combustível limpo de alta qualidade e alto valor agregado para o mercado global; também é um novo marco para o Kuwait, à medida que o país avança nas transições econômicas nacionais.

Com 60 anos de história, a Sinopec Luoyang Engineering concluiu 4.300 projetos de construção de médio a grande porte e adquiriu 1.061 patentes no país e no exterior.

Aderindo à inovação independente, a Sinopec possui uma série de tecnologias e soluções líderes mundiais em áreas de refino de petróleo, etileno, hidrocarboneto aromático e muito mais, além da capacidade de construir refinarias de 10 milhões de toneladas, unidades de etileno de milhões de toneladas e unidades de hidrocarbonetos aromáticos de milhões de tonelagem.

Em 2016, o primeiro projeto de refinaria no exterior da Sinopec, a Yanbu Aramco Sinopec Refining Company na Arábia Saudita, iniciou oficialmente as operações. Um ano depois, a Sinopec concluiu a atualização da refinaria de Atyrau, no Cazaquistão.

Para mais informações, visite: http://www.sinopecgroup.com/group/en/

Sobre a Sinopec Corp.

A Sinopec Corp. é uma das maiores empresas integradas de energia e química da China. Suas principais operações incluem a exploração, produção, transporte e venda de petróleo e gás natural, produtos petroquímicos e de carvão químico, fibra sintética, fertilizantes e outros produtos químicos, além de outras commodities e tecnologias. Além disso, a Sinopec está envolvida na pesquisa, desenvolvimento e aplicação de tecnologias energéticas.

Com a missão corporativa de "abastecer uma vida linda", a Sinopec busca estratégias de orientação a valor, desenvolvimento orientado à inovação, alocação integrada de recursos, cooperação aberta e crescimento verde e com baixo carbono para construir uma empresa líder mundial em energia e química.

